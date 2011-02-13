به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها که عصر امروز یکشنبه در شهرهای مختلف برگزار شد، شاگردان امیرقلعه نویی با پیروزی برابر ذوب آهن در شهرآورد اصفهان گام بزرگی برای رسیدن به صدر جدول برداشتند و علاوه بر این، استقلال را هم کمک کردند تا به خاطر پیروزی برابر پیکان با دو امتیاز کمتر هم نفس صدرنشین شود.

صحنه ای از نبرد امروز تیم های سپاهان و ذوب آهن در شهرآورد اصفهان

در یکی از دیدارهای مهم امروز شاگردان علی دایی دست به شاهکار تازه ای زدند و برابر تیم 10 نفره راه آهن به یک تساوی پرانتقاد رسیدند تا همچنان در رده ششم جدول رده بندی قرار داشته باشند و شانس خود برای قرار گرفتن در صف مدعیان قهرمانی را به حداقل برسانند.

در زیر نگاهی خواهیم داشت به نتایج هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر:

* صبای قم یک - فولاد خوزستان یک

گل‌ها: فرزاد حاتمی(26) برای صبا - کاوه رضایی (62) برای فولاد

* مس کرمان یک - استیل آذین تهران صفر

گل: ادر لوسیانو ادینهو(6)

* سایپای البرز یک - ملوان بندرانزلی یک

گل‌ها: رضا خالقی‌فر(15) برای سایپا - مهرداد اولادی(85)

* سپاهان اصفهان 2 - ذوب آهن اصفهان صفر

گل‌ها: هادی عقیلی(34- پنالتی) و میلوارد یانوش(58)

* نفت تهران 4 - پاس همدان یک

گل‌ها: ژودیفلی فریرا(43 و 67)، مارسیو خوزه نارسیسو(8) و محمد ابراهیم خسروی(70- گل به خودی) برای نفت - مقداد قباخلو(1+90) برای پاس

* صنعت نفت آبادان یک - شهرداری تبریز یک

گل: رسول نویدکیا(47) برای صنعت نفت - کارلوس ادواردو(30) برای شهرداری

* تراکتورسازی تبریز 2 - شاهین بوشهر یک

‌گل‌‎ها: جاسم کرار(7 و 76) برای تراکتورسازی - عباس پورخسروانی(40) برای شاهین

* پرسپولیس تهران صفر - راه آهن شهرری صفر

* استقلال تهران 3 - پیکان قزوین یک

گل ها: فرزاد آشوبی (14 - پنالتی) ، سیدمهدی سیدصالحی (20) و حنیف عمران زاده(79) برای استقلال، جهانگیر عسگری(75 - پنالتی) برای پیکان

جدول رده بندی دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر تا پایان هفته بیست و دوم:

- ذوب آهن اصفهان 42 امتیاز

2- استقلال تهران 40 امتیاز

3- سپاهان اصفهان 39 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- تراکتورسازی تبریز 38 امتیاز

5- مس کرمان 37 امتیاز

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16- پاس همدان 21 امتیاز - تفاضل گل 11-

17- پیکان قزوین 21 امتیاز - تفاضل گل 13-

18- استیل آذین 19 امتیاز