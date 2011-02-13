درگیری شدید علاء و جمال / دیکتاتور به پسرش : تو مرا بیچاره کردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، منابع خبری از درگیری میان "علاء" و جمال " فرزندان رئیس جمهور سابق مصر که طی آن علاء برادرش را مسئول اوضاع کنونی دانسته بود خبر دادند.

این منابع افزودند: پس از ضبط آخرین سخنرانی حسنی مبارک در پنجشنبه گذشته درگیری لفظی شدیدی رخ داده است که اگر دخالت برخی شخصیتهای رژیم مبارک نبود کار به کتک کاری هم کشیده می شد.

علاء خطاب به جمال گفته بود : تو با اقدامات خود سرنوشت کشور را به اینجا رساندی تو اصلا ملاحظه سن پدر را نکردی و در آخر عمر وجهه اش را خراب کردی.

مشاجره مبارک با جمال

منابع آگاه درباره روزهای آخر حکومت مبارک ذکر کردند: خانواده "حسنی مبارک" برای خوردن صبحانه دور هم جمع شدند و "سوزان مبارک" به جمع آوری وسایل همسرش پرداخت و دو خدمتکار را مامور این کار کرد. این دو که مغربی بودند وسایل حسنی مبارک که شامل هدایای گرانبهای مبارک و همسرش بود، درهشت چمدان جمع آوری کردند.

این منابع افزودند: که اختلاف شدیدی میان مبارک و فرزندش جمال درگرفت و حسنی مبارک خطاب به جمال گفت : تو مرا بیچاره کردی تو و مادرت تاریخ مرا در مصر تمام کردید.

منابع مذکور ذکر کردند که مبارک در آشفتگی شدیدی به سر برده است و در هنگام جلسه خانوادگی در هفته گذشته به کما فرو رفته است و از شورای نیروهای مسلح خواسته است که شرایط خروج آبرومندانه اش از قدرت را فراهم آوردند.