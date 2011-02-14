بابلسر به نیمه نهایی زیرگروه لیگ برترهندبال بانوان کشور صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، هفتمین روز رقابتهای زیرگروه لیگ برترهندبال بانوان باشگاه های کشور که با حضور 21 تیم از سراسرکشور در چهارگروه در بابلسر درحال برگزاری است، با صعود تیم های هیئت هندبال بابلسر و قم به مرحله نیمه نهایی این رقابتها به پایان رسید.

در دیدارهای برگزارشده یکشنبه، تیم هیئت هندبال بابلسر میزبان رقابتها درپی عدم حضور تیم کرمانشاه با نتیجه 10 برصفر برنده فنی اعلام شد و تیم ذوالفقار نکاء دیگر نماینده مازندران در این رقابتها با نتیجه 20 بر15 تیم چهارمحال و بختیاری را مغلوب کرد.

در دیگر دیدارها، نفت و گازگچساران با نتیجه 21 بر11 برابر زیتون کرمان صاحب برتری شد و قم در دیداری برتر برابر تیم همدان را 14بر شش پیروز شد.

روز دوشنبه و در پایان مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها تیم های هیئت هندبال بابلسر و قم که صعود شان مرحله نیمه نهایی قطعی شده برای سرگروهی به مصاف هم می روند.

در دیدارهای دیگر تیم ذوالفقارنکاء با نفت و گاز گچساران، تیم چهارمحال و بختیاری با زیتون کرمان وهمدان با کرمانشاه به هم پیکارمی کنند.

رئیس هیئت هندبال مازندران گفت: درپایان این رقابتها دو تیم به رقابتهای فصل آینده لیگ برترهندبال بانوان باشگاه های کشور صعود خواهند کرد.

خسروابراهیم زاده افزود: این رقابتها تا روز سه شنبه 26 بهمن ماه در بابلسر ادامه دارد.