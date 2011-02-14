مطالبات شهروندان ساروی در دیدار با استاندار نتیجه نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی بهروش شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه حماسه مردم ساری در راهپیمایی 22 بهمن بی نظیر بوده است اظهارداشت: حضور منسجم ساروی ها در تمام مناسبت های انقلابی بی نظیر است و مسئولان دولتی باید نگاه ویژه ای به شهروندان مرکز مازندران داشته باشد.

وی افزود: مسئولان استانی باید به خودشان بیایند و با دقت نظر بیشتری برای مردم ساری فعالیت کنند و این شهر را مورد توجه قرار دهند تا مرکزیت جایگاه خود را تثبیت کند.

بهروش با اشاره به اینکه استاندار مازندران مدعی است که سهم استانداری در تعریض کمربندی شمالی صفر است بیان داشت: یک سوم از سهم 10 میلیارد تومانی استانداری در اجرای این پروژه ملی فقط روی کاغذ مانده و اقدام عملی صورت نگرفته است.

وی افزود: آنچه که درنشست صمیمی با استاندار داشتیم انتظارات شهروندان برطرف نشد ولی نماینده دولت در مازندران پذیرفت که کمربندی شمالی و پروژه روگذر ولی عصر ملی است.

عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه برای احقاق حقوق شهروندان ساروی باید حجب و حیا را کنار گذاریم به صراحت از حق مرکز نشینان دفاع کنیم گفت: یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار کارخانه کمپوست باید بر اساس مصوب دولت در سال جاری ونیز همین میزان اعتبار در سال آتی به حساب شهرداری ساری واریز شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: شاید پیگیری های شورای شهر ساری درزمان بودجه نویسی استانداری آقایان را از خواب غفلت بیدار کند.

بهروش با بیان اینکه پیگیری های اعضای شورا برای ایجاد پروژه های اولویت دار در شهر ساری که موجب توسعه مرکز استان می شود باید نسبت به دیگر شهرها ویژه دیده شود اظهارداشت: باید دید با وجود پیگیری های موکلان مردم در ساری چه میزان اعتبار استانی به این شهر تخصیص می یابد.

وی خاطر نشان کرد: اعضای شورای شهرساری باید با هم افزایی یکصدا شویم وبه صورت مکتوب خواسته های شهروندان ساروی را به طور مستمر از استانداری خواستار شویم.

حداقل حقوق کارگران کفایت امور معیشتی را نمی کند

فرامرز نقیبی رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر ساری نیز با اشاره به حداقل دریافتی کارگران گفت: مشکلات معیشتی کارگران زیاد بوده و با توجه به اینکه عده ای از آنان مستاجر هستند و ضعیت اقتصادی مناسبی ندارند باید توجه ویژه ایی در آستانه عید نوروز به آنان شود.

نقیبی افزود: کارگران در طول دوران انقلاب پیوسته در خط مقدم حماسه های انقلابی بوده و در دوران جنگ تحمیلی و سازندگی و پس از آن تاکنون در بخش های مختلف تولیدی، خدماتی و حوزه های فرهنگی تلاشی مضاعف دارند که باید از فاه نسبی برخوردار باشند تا دغدغه های تامین امور زندگی آزارشان ندهد.

وی، خواستار حل مشکل اعتباری سازمان عمران جهت خرید قیر از سوی شهرداری شد و افزود: به علت عدم بارندگی مقداری از کنده کاریهای سطح شهر تر میم شده است.

مردم مصر در جهان افتخار بزرگی آفریدند

میرصالح صالحی نیا، نائب رئیس شورای شهر ساری در جلسه علنی این نهاد با اشاره به مبارزات به حق مردم مصر بر علیه دیکتاتور کشورشان گفت: تقارن سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با روز فرار مبارک که در اثر مبارزات حق طلبانه مردم مصر صورت گرفت مایه افتخار و سربلندی ملت بزرگ ایران است.

صالحی نیا در ارتباط با ترمیم کنده کاریهای سطح شهر که از سوی ادارات حفار صورت می گیرد گفت: با توجه به اینکه مردم در معابر و خیابانهای اصلی شهر با ترافیک روبرو می شوند و از کوچه های فرعی عبور و مرور می کنند خواستار ترمیم کنده کاریهای سطح شهر شد.