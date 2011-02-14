پرواز سیمرغ فجر در آسمان سینمای گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، گلستانیها برای دومین بار در تاریخ جشنواره بین المللی فیلم فجر، فیلمهای جشنواره فجر را داوری می کنند و تب جشنواره های بین المللی در استان بالا گرفته است.

مردم فرهنگ دوست سینما در این دوره از جشنواره، پنج فیلم را تماشا می کنند و از زوایای مختلف این فیلمها را ارزیابی و داوری خواهند کرد.

در این جشنواره پنج فیلم به نمایش در می آید که" 33 روز" به کارگردانی جمال شورجه یکی از فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران از آن جمله است، این اثر نخستین فیلم با موضوع جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و مقاومت مردم آن کشور است.



همچنین فرزند صبح به کارگردانی بهروز افخمی که درباره آخرین لحظات عمر پر برکت حضرت امام (ره) سخن می گوید دیگر فیلم این جشنواره است.



فیلم گزارش یک جشن، نام جدیدترین فیلم ابراهیم حاتمی کیا است که موضوعی اجتماعی دارد و در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، مهمان گلستانی ها خواهد بود.

فیلم ورود آقایان ممنوع هم جدیدترین فیلم رامبد جوان است که درباره مدیر یک دبیرستان دخترانه که به شدت با حضور یک دبیر مرد در مدرسه خود مخالفت می کند، است و ندارها به کارگردانی محمد رضا عرب، از دیگر فیلم های بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان گلستان است.

سینما عصر جدید گرگان میزبان بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر است و در روزهای برگزاری این جشنواره هر روز یک فیلم در سه نوبت اکران می شود.

فیلمهای این جشنواره تا 28 بهمن ماه عصرها از در سه سانس از ساعتها 16 اکران می شود و برای فرهنگیان، دانش آموزان، دانشجویان، خبرنگاران، اساتید و اعضای هیئت علمی و ... دیدن این فیلمها به صورت نیم بهاء خواهد بود.

نگاهی به فیلمهای جشنواره فجر در گلستان





ورود آقایان ممنوع (رامبد جوان)

بازیگران: رضا عطاران، ویشکا آسایش، پگاه آهنگرانی، مانی حقیقی، بهاره رهنما، فلامک جنیدی، زهره حمیدی، سیاوش چراغی پور.



این فیلم داستان، مدیر یک دبیرستان دخترانه به شدت با حضور یک دبیر مرد در مدرسه خود مخالفت می کند.



فرزند صبح (‌بهروز افخمی )

بازیگران: عبدالرضا اکبری، هدیه تهرانی، محمدرضا شریفی نیا، آتیلا پسیانی ،محمدعلی کشاورز، الیکا عبدالرزاقی، فرهاد قائمیان، سحر دولتشاهی، هادی حیدری، بازیگر خردسال: آرمان ایران پور

خلاصه داستان: در آخرین لحظات عمر پر برکت حضرت امام (ره) دوست قدیمی ایشان به ملاقاتشان می رود.

ندارها ( محمد رضا عرب )

بازیگران: هانیه توسلی، پژمان بازغی، محسن طنابنده، مریم بوبانی.

خلاصه داستان: او می گفت خدا به هر کسی این فرصت و لیاقت را نمی دهد که بتواند در حق دیگران خوبی کند. اشتباه ما از اینجا آغاز شد از این که وسوسه شدیم این فرصت را به زور از خدا بگیریم

گزارش یک جشن (ابراهیم حاتمی‌کیا)

بازیگران: رضا کیانیان، رویا تیموریان، مریلا زارعی، طناز طباطبایی، بهروز شعیبی، اصغر نقی‌زاده، شبنم مقدمی، سیامک صفری، سیامک احصایی، هدی ناصح، زهیر یاری و با هنرمندی داریوش ارجمند و با حضور گروهی از هنرجویان رشته تئاتر و نمایش

خلاصه داستان: "گزارش یک جشن" از مسایل ملتهب جامعه سخن به میان می‌آورد و به مساله جوانان به‌عنوان یکی از بحران‌ های امروز جامعه می‌پردازد.