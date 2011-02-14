41 درصد بیکاران مازنی فارغ التحصیلان دانشگاهند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران در معاونت برنامه ریزی افزود: بر اساس سرشماری طرح نیروی کار در سال 88، تعداد بیکاران مازندران 93 هزار و 500 نفر است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس این سرشماری، 99.5 درصد بیکاران استان با سواد و تنها نیم درصد آنان بیسواد هستند.



معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه تنها یک درصد بیسوادان استان دارای مدارک فوق لیسانس و دکترا هستند تصریح کرد: 37.4 درصد بیکاران مازندران دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم هستند.



فرزانه با بیان اینکه سالانه 3.5 درصد به نرخ تعداد جویندگان کار در استان افزوده می شود یادآور شد: بر اساس سرشماری سال 85 نرخ بیکاری در مازندران، 10.84 درصد است.



وی با بیان اینکه نرخ بیکاری مازندران در سال 88 بر اساس طرح نیروی کار، 8.1 درصد بوده است افزود: با این شاخص 20.8 درصد سنین 15 الی 29 سال مازندران بیکار هستند.



معاون برنامه ریزی استانداری مازندران در ادامه با اشاره به اینکه 87.2 درصد شاغلین مازندران باسواد هستند و 12.8 درصد شاغلان در طبقه کم سواد و بیسواد قرار دارند اظهار داشت: 33 درصد جمعیت مازندران را شاغلین تشکیل می دهند.



فرزانه با بیان اینکه سهم اشتغال مازندران در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در سال 88 به ترتیب 22.7 ،30.2 و 47 درصد است تصریح کرد: 86 درصد شاغلین استان در خصوصی و 14 درصد آنان در بخش دولتی فعالیت می کنند.



وی افزود: این میانگین در مقیاس کشوری برای بخش خصوصی، آمار 81.2 درصد را نشان می دهد.



معاون برنامه ریزی استانداری مازندران میزان اعتبار پیشنهادی ابلاغی سال 90 در بخش تملک دارایی و سرمایه ای استان را 199 میلیارد و 650 میلیون تومان ذکر کرد و افزود: 186 میلیارد و 570 میلیون تومان از اعتبارات استان صرف امورات جاری می شود.



وی با اشاره به اینکه میزان اعتبارات ابلاغی تملک دارایی های سرمایه ای مازندران در سالهای 84 تا 88 بالغ بر هزار و 284 میلیارد تومان بوده است تصریح کرد: بیشترین توزیع این اعتبارات در بخش های مسکن، عمران شهری و روستایی، منابع آب و حمل و نقل بوده است.



فرزانه با بیان اینکه سالانه حدود دو هزار و 800 پروژه با دستگاههای اجرایی در قالب ساخت، تکمیل و تجهیز موافقتنامه مبادله می شود یادآور شد: تاکنون 267 میلیارد تومان از اعبتارات سال 89 مازندران ابلاغ شده است.

