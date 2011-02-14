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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۳

موفقیت کشور در تولید نانو ذرات سیلیکا از سبوس برنج

موفقیت کشور در تولید نانو ذرات سیلیکا از سبوس برنج

پژوهشگران دانشگاه زنجان موفق به تولید نانو ذرات سیلیکا از سبوس برنج شدند که این نانو ذرات به عنوان نانوکاتالیست در واکنشهای شیمیایی استفاده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی رمضانی از محققان این پروژه در این باره گفت: در این پروژه نانوذرات سیلیکا با استفاده از روشی ساده و ارزان قیمت، تهیه و به عنوان نانوکاتالیست در تهیه ایزوکومارین ها استفاده شد.

وی انجام واکنش، در شرایط ملایم و محیطی بی‌خطر، کم بودن زمان واکنش، تمیز بودن کار، تهیه آسان محصولات، بازده بالا و سنتز سبز را از مزایای این پژوهش ذکر کرد و اظهار داشت: در این پژوهش نانوذرات سیلیکا را با تجزیه گرمایی سبوس برنج تهیه کردیم که با آزمایشهایی که صورت گرفت نشان داد که نانو ذرات به دست آمده دارای عملکرد بسیار خوب نسبت به سیلیکای معمولی دارد.
 
رمضانی یادآور شد: در این کار تحقیقاتی، روش کارآمد و موثری برای سنتز یک مرحله ای و بدون حلال مشتقات ایزوکومارین معرفی شد.

این پژوهشگر به کاربردهای نانو ذرات سیلیکای به دست آمده اشاره و خاطرنشان کرد: از نانوسیلیکای تهیه شده در این پژوهش می توان در تولید سیمان، بتن و چسب استفاده کرد.
کد مطلب 1253239

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