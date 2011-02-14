آبفای مازندران لوح سپاس جشنواره ملی نوآوری را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور 13 شرکت آب و فاضلاب از سراسر کشور و چندین نماینده شرکتهای خارجی فعال در عرصه صنعت آب و برق در تهران برگزار شد.

در این جشنواره، سید مهدی ثمره هاشمی مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به پاس حضور ارزشمند شرکت آبفای شهری مازندران در این جشنواره و تلاش آن در امر اعتلای صنعت آب و فاضلاب به محمد تقی حسین زاده مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران لوح سپاس اهداء و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

شرکت آبفای مازندران موفق شد به پاس حضور گسترده و موثر در سومین جشنواره بزرگ اختراعات، ابتکارات و نوآوریهای صنعت آب و فاضلاب، تندیس جشنواره را دریافت کند.

شیرافکن تاری همکار شرکت آب و فاضلاب مازندران که با ارائه ابتکارات و نوآوریهای خود در زمینه صنعت آب و فاضلاب در نمایشگاه اختراعات و ابتکارات صنعت آبفای کشور حضور یافته بود با دریافت لوح تقدیر از سوی حسین عطایی فر سرپرست مرکز تحقیقات و خودکفایی صنعتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورد قدردانی قرار گرفت.