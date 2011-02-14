  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۳۹

کارگاه آموزشی روابط عمومیهای تبلیغات اسلامی مازندران برگزار شد

کارگاه آموزشی روابط عمومیهای تبلیغات اسلامی مازندران برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی عکاسی و خبرنویسی ویژه مسئولان روابط عمومی ادارات و نمایندگی های تبلیغات اسلامی مازندران با حضور مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حجت الاسلام ناصر شکریان مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران عصر یکشنبه در این نشست با تقدیراز مسئولان روابط عمومی ادارات و نمایندگی های تبلیغات اسلامی سراسر مازندران گفت: باید به این نکته توجه کنیم که فعالیت های ما در نهادی است که متعلق به اهل بیت (ع) و خاصه حضرت ولی عصر (عج) است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران با یادآوری و تبریک نهم ربیع الاول سالروز آغاز امامت و ولایت امام زمان (عج) افزود:عرصه های فرهنگی که ما در آن به فعالیت مشغول هستیم در دایره و خط قرآن و ائمه معصوم (س) و حضرت صاحب الزمان (عج) و در غیاب آن ولایت فقیه است که باید با حساسیت و نگاه ویژه ای از جانب همه ما به آن دیده شود و باید عملکرد خود را مطابق با دستورات و جهت جلب خشنودی و تایید آنان قرار دهیم.

وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) بیان داشت: با توجه به اهمیت این موضوع ، اطلاع رسانی و تبلیغات وسیعی باید در این ایام صورت گیرد و انتظار ما این است در این ایام یک حساسیت بیشتری از خود نشان دهیم تا هم در انعکاس اخبار ویژه برنامه ها و فعالیتها و هم در تبلیغات و ایجاد فضای شاد و مفرح در این ایام مسرت بخش ، رضایت خدا و اهل بیت (ع) را فراهم کنیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اهمیت ارسال اخبار و اطلاع رسانی دقیق تاکید کرد: در ارسال اخبار و فعالیتها باید سرعت، دقت، کیفیت و کمیت مورد توجه قرار گیرد و نسبت به ارسال عکس ها و تطابق آن با خبرهای ارسالی و رعایت اصول اخلاقی در خبر رسانی که همان صداقت و درستی خبر است توجه شود.

این مقام مسئول، بر کسب رتبه نخست در ارزیابی ها تاکید کرد و یادآور شد: انتظار داریم در رقابتها در رتبه اول قرار گیریم و اگر چنانچه نواقصی در اخبارقرار دارد باید برطرف شود .

در ادامه این کارگاه، بخش های مربوط به خبرنویسی و عکاسی با حضور استاد معصومی برگزار شد.

کد مطلب 1253248

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها