نقش تشریفاتی در ستاد تسهیلات سفر مازندران جایگاه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران در استانداری با اشاره به اینکه این ستاد باید نقش میدانی و عملیاتی داشته باشد، گفت: در مازندران برای ستاد تسهیلات سفر نقش نمادین و تشریفاتی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ستاد تسهیلات سفر در استان باید به صورت ارگانیک و هماهنگ شده عمل کند، تصریح کرد: تنها در راستای یک برنامه ریزی اصولی و منسجم به اهداف مورد نظر دست خواهیم یافت.

وی افزود: استانداری نیز به صورت جدی و پیگیر بر نظم ستاد و کمیته های شهرستانی نظارت می کند.

ابراهیمی با اعلام اینکه باید در ورودی های استان کارهایی صورت گیرد که مسافران متوجه برنامه ستاد تسهیلات سفر بشوند، خاطر نشان کرد: این رویکرد کمیته فرهنگی در شهرستان است که کارها و خدماتش را درست به نمایش بگذارد و ارائه کند.

وی بر انجام کارهای ابتکاری و نو در حوزه امنیت مسافران تاکید کرد و یادآور شد: هرگونه آسیب، نقصان و نارسایی در این حوزه از هم اکنون می باست برطرف شود.

ابراهیمی بیان داشت: نسبت به تامین امنیت مسافران در ایام تعطیلات نیز باید اقدام اساسی صورت گیرد.

جانشین ستاد تسهیلات سفر مازندران گفت:اعتبار دستگاههایی که در جهت ارتقای شاخص های فرهنگی مسافران برنامه های ویژه داشته باشند تامین می شود.

ابراهیمی با اشاره به اینکه باید کمیته ها کارهای تازه ای در قالب تعریف استان انجام دهند، اظهار داشت: با توجه به تجربیات استان های دیگر بر انجام کارهای نو در ارایه تسهیلات به مسافران اهتمام شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال جاری عنوان کرد: در موقعیت کنونی نقش ما دو چندان می شود زیرا عده ای می خواهند این فضا را برای مسافران مشوش جلوه دهند.

ابراهیمی تاکید کرد: حرکت در ستاد تسهیلات سفر بر اساس برنامه محوری و رویکرد آن بر اساس خدمت است.