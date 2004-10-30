نشست برون رفت از روشنفكري جهان سومي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، انجمن گفت و گو براي دموكراسي با پذيرش اصل تبادل نظر ميان ديدگاه هاي گوناگون و براي پيشبرد يك تلاش فكري سنجيده، نشست اين ماه خود را با حضور داريوش آشوري محقق ايراني برگزار مي كند .



اين نشست ساعت 15 امروز نهم آبان 83( 30 اكتبر 2004 ) در دانشگاه سن دني انيورسيتيه برگزار مي شود .