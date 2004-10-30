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۹ آبان ۱۳۸۳، ۱۱:۵۹

با حضور يك محقق ايراني :

نشست برون رفت از روشنفكري جهان سومي برگزار مي شود

سي و يكمين نشست انجمن گفت و گو و دموكراسي با حضور داريوش آشوري درباره برون رفت از روشنفكري جهان سومي بر گزار مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، انجمن گفت و گو براي دموكراسي با پذيرش اصل تبادل نظر ميان ديدگاه هاي گوناگون و براي پيشبرد يك تلاش فكري سنجيده، نشست اين ماه خود را با حضور داريوش آشوري محقق ايراني  برگزار مي كند .

اين نشست  ساعت 15  امروز نهم آبان 83( 30 اكتبر 2004 ) در دانشگاه سن دني انيورسيتيه برگزار مي شود .  

کد مطلب 125325

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