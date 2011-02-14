تمامی نقاط استان تهران از نعمت گاز بهره مند خواهند شد

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: با تلاش دولت خدمتگذار و مجموعه شرکت گاز استان تهران 90 درصد مناطق مختلف این استان از نعمت گاز بهره مند شده اند.

این مسئول از پایان طرحهای گازرسانی استان تهران تا پایان سال 91 خبر داد و افزود: بخشی از مناطق استان تهران که هنوز عملیات گازرسانی در آنها صورت نگرفته طی سال 90 و دیگر نواحی این استان نیز تا پایان سال 91 می توانند از این سوخت سالم استفاده کنند.

وی با اشاره به فناوریهای نوین در امور گازرسانی خاطرنشان کرد: بر اساس یک فناوری نوین می توان مناطق دوردست روستایی را بدون نیاز به اجرای طرحهای پر هزینه، خطرناک و زمانبر لوله گذاری از نعمت گاز شهری بهره مند ساخت.

ترکی ادامه داد: در این فناوری مخزنی ثابت در بخشی از روستا تعبیه و گاز به شکلی مایع توسط خودرو در مقاطع زمانی لازم به این سامانه تزریق می شود که بدین ترتیب و با سود بردن از این تکنولوژی طرحهای گازرسانی با شتاب بیشتری اجرایی خواهد شد.