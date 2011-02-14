  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۴۴

دیدار نخست وزیر استرالیا از نیوزیلند

دیدار نخست وزیر استرالیا از نیوزیلند

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : جان کی نخست وزیر نیوزیلند از سفر جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا به نیوزیلند در هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به  نقل از سایت دولت نیوزیلند، این سفر در تاریخ 15 و 16 فوریه مطابق با 26 و 27 بهمن ماه انجام می شود.

نخست وزیر نیوزیلند دراین خصوص گفت: شکی نیست این سفر که نخستین سفر گیلارد به نیوزیلند به عنوان نخست وزیر استرالیا می باشد باعث استحکام  هرچه بیشتر روابط  درازمدت دو کشور می شود.

جان کی افزود: دولت نیوزیلند از این فرصت استفاده کرده در مورد ایجاد بازاری مشترک با استرالیا مذاکراه خواهد کرد.

وی گفت: ایجاد چنین بازارمشترک اقتصادی به نفع دو کشور خواهد بود و باعث افزایش تولیدات، کاهش هزینه های تجاری و نیز ایجاد فرصتهای بیشتر درخصوص ابتکارات اقتصادی در هر دو کشور خواهد شد.
 

کد مطلب 1253264

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها