دیدار نخست وزیر استرالیا از نیوزیلند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایت دولت نیوزیلند، این سفر در تاریخ 15 و 16 فوریه مطابق با 26 و 27 بهمن ماه انجام می شود.

نخست وزیر نیوزیلند دراین خصوص گفت: شکی نیست این سفر که نخستین سفر گیلارد به نیوزیلند به عنوان نخست وزیر استرالیا می باشد باعث استحکام هرچه بیشتر روابط درازمدت دو کشور می شود.

جان کی افزود: دولت نیوزیلند از این فرصت استفاده کرده در مورد ایجاد بازاری مشترک با استرالیا مذاکراه خواهد کرد.

وی گفت: ایجاد چنین بازارمشترک اقتصادی به نفع دو کشور خواهد بود و باعث افزایش تولیدات، کاهش هزینه های تجاری و نیز ایجاد فرصتهای بیشتر درخصوص ابتکارات اقتصادی در هر دو کشور خواهد شد.

