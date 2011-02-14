به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه یکشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید صندوق حمایت از پژوهشگران، چرخه علم را شامل علم، نوآوری و فناوری دانست و افزود: علم، نوآوری و فناوری در کنار یکدیگر می توانند رفاه و پیشرفت را برای کشور به ارمغان بیاورند.

وی ایجاد صندوق حمایت از شرکتهای دانش بنیان را بازوی حمایتی بنیاد از محققان و پژوهشگران کشور توصیف کرد و اظهار داشت: در این راستا صندوق نوآوری و شکوفایی با اعتباری بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان تاسیس خواهد شد تا حمایت های لازم از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها به عمل آورد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به وظایف هر کدام از این صندوقهای حمایتی یاداور شد: صندوق شکوفایی و نوآوری از فعالیت های تولیدی شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی سازی آنها حمایت می کند و صندوق حمایت از پژوهشگران برای ارائه حمایتهای پیش از این مرحله شکل گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه در سالهای اخیر معاونت بخشی از فعالیت های خود را به این صندوق واگذار کرده است، ادامه داد: اموری چون ثبت پتنت، حمایت از شرکتهای دانش بنیان و پشتیبانی مالی طرحهای کلان ملی از جمله اموری بوده که به این صندوق واگذاری شده است.

سلطانخواه با ابراز امیدواری از اینکه صندوق حمایت از پژوهشگران بتواند فعالیت های سایر صندوقها را ساماندهی کند، اضافه کرد: در حال حاضر بانک اطلاعاتی از تسهیلات کلیه صندوقهای در دست نداریم که امیدواریم این صندوق بتواند در جهت ساماندهی و یکپارچه کردن اطلاعات در این زمینه اقدام کند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان، با تاکید بر متکی نبودن صندوق حمایت از پژوهشگران به منابع مالی دولتی، خاطر نشان کرد: در اساسنامه این صندوق بر متکی نبودن منابع مالی این صندوق به منابع دولتی تاکید شده است از این رو باید تلاش شود تا سرمایه های این صندوق از طرق مختلف افزایش یابد.