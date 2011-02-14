مالزی و مصر شباهتی به هم ندارند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه نیو استریت تایمز، نجیب رزاق با بیان این مطلب افزود که به نظر او شهروندان مالزی حامی دولت هستند.

وی که در همایش رهبران حزب آمنو (حزب اصلی ائتلاف حاکم) شرکت کرده بود همچنین اشاره کرد که تمامی مشکلات مالزی را نمی‌توان فوراً حل کرد اما گامهایی برای غلبه بر آنها برداشته شده است.



نخست وزیر مالزی با اشاره به انتقال قدرت در مصر آن را آرام و بدون تنش خواند و اظهار امیدواری کرد که روابط نزدیک میان مالزی و مصر در دوران جدید ادامه یابد.

نجیب تون رزاق در پاسخ به سؤالی در مورد امکان الگوگیری گروههای مخالف از حرکت معترضین مصری در استفاده از فیس‌بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی برای ساماندهی اعتراضات گفت که شهروندان مالزیایی بالغ و عاقل هستند و درست را از نادرست تشخیص می‌دهند.

اقداماتی هم‌چون تصمیم دولت مالزی به ساخت برج 100 طبقه استقلال با هزینه دو میلیارد دلار در مرکز شهر کوالالامپور باعث اعتراضات گسترده به خصوص در فضای مجازی شده است. در حال حاضر صفحه مخالفان ساخت این برج در شبکه اجتماعی فیس‌بوک در حدود 300 هزار عضو دارد.

