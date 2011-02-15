یک محموله بزرگ مواد مخدر در مرز افغانستان با ایران کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "شیرعلی" فرمانده منطقه چهارم مرزی در غرب کشور گفت: این محموله مواد مخدر که از نوع تریاک می باشد شب گذشته از ولسوالی "لاش جویند" ولایت فراه کشف شد.



وی افزود قاچاقچیان قصد داشتند مواد مخدر را به ایران انتقال دهند که در مسیر راه با کمین سربازان مرزی مواجه گردیدند.



بنا به اظهارات وی پلیس مرزی برای نیم ساعت با قاچاقچیان درگیر شد که در نتیجه مقدار 113 کیلوگرم تریاک از آنها بدست آمده است.

این منبع همچنین افزود: یک نفر در رابطه با این موضوع دستگیر شده که تحقیقات از وی در جریان است.



از آغاز سال جاری تا به حال پلیس سرحدی در غرب افغانستان بیش از دو تن مواد مخدر را از مناطق مرزی در این حوزه کشف و ضبط نموده است.



در حالی از قاچاق این محموله به ایران جلوگیری شد که قرار است بزودی عملیات مشترک سربازان مرزی افغانستان و ایران جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر در دو طرف خطوط مرزی ولایات هرات و نیمروز آغاز شود.