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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۲۲

زارع‌: آثار برتر نمایشگاه کتاب نجف برای کتابخانه مجلس خریداری می‌شود

زارع‌: آثار برتر نمایشگاه کتاب نجف برای کتابخانه مجلس خریداری می‌شود

نمایندگان کتابخانه مجلس شورای اسلامی با سفر به نجف ضمن بازدید از نمایشگاه کتابی که از 27 بهمن به مدت یک هفته در این شهر برگزار می‌شود جدیدترین و شاخص‌ترین آثار ناشران عراقی را خریداری می‌کنند.

علی‌اکبر زارع بیدکی مدیر فراهم‌آوری منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از سفری به عراق خبر داد و گفت: از 27 بهمن نمایشگاه کتابی به مدت یک هفته در نجف و بغداد برگزار می‌شود که من و 2 نفر دیگر به عنوان نمایندگان کتابخانه مجلس به این نمایشگاه خواهیم رفت.

وی ادامه داد: هدف از این سفر این است که کتاب‌های تاریخی، فقهی و دینی و قرآنی مناسب و جدیدی که در این نمایشگاه عرضه می‌شود خریداری کنیم. البته پیش از این هم در برنامه ما بود که در سفر به عراق دیداری با ناشران این کشور داشته باشیم که از فرصت نمایشگاه بهره برده و سفرمان را همزمان با برپایی آن گذاشتیم.

مدیر فراهم‌آوری منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیش از این از کشورهایی چون عربستان، سوریه و کردستان عراق هم کتاب برای کتابخانه مجلس خریداری شده است، عنوان کرد: تاکنون از ناشران عراقی به طور مستقیم خرید نداشته‌ایم و پس از برقراری ارتباط با یکی از کارشناسان کتابخانه نجف هماهنگی های اولیه برای آشنایی بیشتر با ناشران عراقی انجام گرفته است.

زارع بیدکی در پایان تاکید کرد: در این سفر حتما بازدیدی هم از کتابخانه نجف خواهیم داشت و اگر کیفیت آثاری که در نمایشگاه عرضه می‌شود در سطح مطلوب نباشد حتما با ناشران شاخص نجف هم دیدارهایی خواهیم داشت و آثار شاخص آنها را خریداری می‌کنیم.

کد مطلب 1253281

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