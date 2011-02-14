دستگاه‌ های دولتی جهت رشد و پیشرفت فضای سایبری حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حمیدرضا مقدم‌ فر شامگاه یکشنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: در کشور به آن صورت توانمندی ویژه رسانه ‌ای نداریم و ظرفیت‌ ها و توانمندی‌ هایی که هم اکنون وجود دارد به صورت متفرقه و غیر منسجم هستند.

وی با بیان اینکه موقعیت و اثرگذاری جهاد سایبری را رسانه‌ ها در بوشهر حس کرده ‌اند، اظهار داشت: اگر در این زمینه کمک مناسبی شود استان بوشهر قطعا استانی پیشرو و پیش ‌قدم و به عنوان الگو دیگر استان ‌ها می ‌شود.

مقدم‌ فر با اشاره به هجمه ‌های رسانه‌ های بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی، گفت: در شرایط کنونی غول ‌های خبری دنیا که در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند تمام خبرهای روز دنیا را مخابره می ‌کنند و دولت ‌های حامی آن ‌ها نیز از این ظرفیت رسانه ‌ای برای هجمه فرهنگی به دیگر کشورها استفاده می‌ کنند.

استاندار بوشهر نیز گفت: تعامل رسانه‌ ها و مطبوعات استان بوشهر با دولت بسیار قوی و موثر است، و وظیفه ما این است که آنها را بیشتر با واقعیت‌ های نظام و دولت آشنا و در مسیر اطلاع رسانی هرچه بهتر هدایت کنیم.

محمدحسین جهانبخش اظهار داشت: جایگاه رسانه‌ ها یک جایگاه تاثیر گذار و بسیار ویژه است تا آنجایی که قرن حاضر را قرن رسانه نامیده ‌اند.

وی افزود: رسانه‌ ها آنقدر تاثیرگذار هستند که می ‌توانند یک واقعیت را عکس آن نشان دهند و یا یک خبر کذب را صحیح و طبیعی جلوه دهند.

استاندار بوشهر گفت: در سفر هیئت دولت به استان بوشهر برنامه ‌ای برای کمک به رسانه ‌ها داریم و امیدواریم بتوانیم نیازهای عمده این قشر تاثیرگذار جامعه را برآورده کنیم.