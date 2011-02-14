مجموعه"پایتخت" مقدم به نیمه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام غفوری تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "پایتخت" از تصویربرداری و تدوین بیش از 40 درصد این سریال خبر داد.

غفوری در ادامه افزود: تاکنون بخش‌های خارج شهر این سریال به مدیریت امیر معقولی تصویربرداری شده و گروه این روزها فعالیت‌های خود را در خیابان‌های تهران ادامه می‌دهند.

به گفته وی خسرو احمدی، نعیمه نظام دوست، آزیتا لاچینی، رضا بنفشه خواه و حسین مهری آخرین بازیگرانی هستند که در این سریال مشغول بازی هستند.

سریال "پایتخت" نوشته محسن تنابنده درباره خانواده‌ای گرگانی است که در آستانه سال نو به تهران مهاجرت می‌کنند و با اتفاقات مختلفی رو به رو می‌شوند.

عوامل این سریال 13 قسمتی عبارتند از مدیر تولید: سید رسول سید‌حاتمی، دستیار اول کارگردان و مدیر برنامه‌ریزی: برزو نیک‌نژاد، مدیر تصویر‌برداری: امیر معقولی، طراح گریم: مجید اسکندری، طراح صحنه و لباس: آرزو غفوری، صدابردار: سید سعید احمدی، عکاس: پریسا افخمی، مدیر تدارکات: آرش صالحی و برنامه‌ریز: فهیمه کمالی.