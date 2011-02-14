چهلمین جشنواره فیلم رشد در هرمزگان آغاز به کار کرد

غلامرضا خداپرستی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، بیان داشت: استان هرمزگان از 23بهمن ماه جاری به مدت پنج روز شاهد برگزاری مروری بر چهلمین جشنواره فیلم رشد به عنوان یک رویداد بزرگ فرهنگی است.

خداپرستی افزود: شهرستانهای؛ بندرعباس (ناحیه یک)، میناب، رودان، حاجی آباد، ابوموسی، جاسک، بندرخمیر و بخش رودخانه در استان هرمزگان میزبان این جشنواره هستند که خوشبختانه شاهد عملکرد مطلوب مناطق دراجرای آن هستیم.

وی ادامه داد:در این جشنواره 80فیلم در پنج سانس اکران می شود که چهار سانس ویژه دانش آموزان و یک سانس نیز ویژه خانواده ها می باشد.

به گفته خداپرستی، پیش بینی می شود بیش از 51هزار دانش آموز و 13هزار خانواده فرهنگی از این فیلم ها دیدن کنند که نقش بسیار مهمی در انتقال مفاهیم آموزشی و تربیتی دارد که در قالب فیلم های مختلف به نمایش در می آید.