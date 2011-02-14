به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و دوم لیگ برتر از بین پنج تیم بالای جدول تمامی تیم‌ها به غیر از ذوب آهن پیروز شدند. بدین ترتیب اختلاف امتیاز تیمهای بالای جدول با صدرنشین کمتر از قبل شد و این می تواند رقابت در کورس قهرمانی را جذاب‌تر کند.

از رده نخست تا یازدهم جدول جایگاه تیم‌ها بدون تغییر ماند و تنها جایگاه 6 تیم در جدول تغییر کرد. سایپای البرز و شهرداری تبریز با وجود تساوی در دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ برتر هر کدام یک پله در جدول صعود کردند و با ارتقای خود در جدول شاهین بوشهر را به سکوی چهاردهم جدول فرستادند.

نفت تهران تنها تیم پیروز در بین قعرنشینان جدول بود که موفق شد با تحمیل شکست 4 بر یک به تیم پاس همدان، دو پله در جدول بالا آمده و به سکوی پانزدهم جدول برسد. در این بین تیم‌های پاس همدان و پیکان قزوین که با شکست هفته بیست و دوم را پشت سر گذاشتند، هر کدام یک پله در جدول نزول داشته و همنشین استیل آذین در جمع فانوس بدستان جدول رده بندی لیگ برتر شدند.

- نتایج دیدارهای هفته بیست و دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* صبای قم یک - فولاد خوزستان یک

گل‌ها: فرزاد حاتمی (26) برای صبا و کاوه رضایی (62) برای فولاد

* مس کرمان یک - استیل آذین تهران صفر

گل: ادر لوسیانو ادینهو (6)

* سایپای البرز یک - ملوان بندرانزلی یک

گل‌ها: رضا خالقی‌فر (15) برای سایپا و مهرداد اولادی (85) برای ملوان

* سپاهان اصفهان 2 - ذوب آهن اصفهان صفر

گل‌ها: هادی عقیلی (34 - پنالتی) و میلوارد یانوش (58)

* نفت تهران 4 - پاس همدان یک

گل‌ها: ژودیفلی فریرا (43 و 67)، مارسیو خوزه نارسیسو (8) و محمد ابراهیم خسروی (70 - گل به خودی) برای نفت و مقداد قباخلو (1+90) برای پاس

* صنعت نفت آبادان یک - شهرداری تبریز یک

گل‌ها: رسول نویدکیا (47) برای صنعت نفت و کارلوس ادواردو (30) برای شهرداری

* تراکتورسازی تبریز 2 - شاهین بوشهر یک

‌گل‌‎ها: جاسم کرار (7 و 76) برای تراکتورسازی و عباس پورخسروانی (40) برای شاهین

* پرسپولیس تهران صفر - راه آهن شهرری صفر

* استقلال تهران 3 - پیکان قزوین یک

گل‌ها: فرزاد آشوبی (14 - پنالتی)، سیدمهدی سیدصالحی (20) و حنیف عمران‌زاده (79) برای استقلال و جهانگیر عسگری (75 - پنالتی) برای پیکان

- جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته بیست و دوم لیگ برتر به شرح زیر است:

1- ذوب آهن اصفهان 42 امتیاز

2- استقلال تهران 40 امتیاز

3- سپاهان اصفهان 39 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- تراکتورسازی تبریز 38 امتیاز

5- مس کرمان 37 امتیاز

6- پرسپولیس 34 امتیاز

7- فولاد خوزستان 30 امتیاز - تفاضل گل 13+

8- صبای قم 30 امتیاز - تفاضل گل 5+

9- صنعت نفت آبادان 29 امتیاز (یک بازی کمتر)

10- ملوان بندرانزلی 27 امتیاز

11- راه آهن شهرری 26 امتیاز

12- سایپای البرز 24 امتیاز - یک پله صعود

13- شهرداری تبریز 24 امتیاز - تفاضل گل 9- - یک پله صعود

14- شاهین بوشهر 23 امتیاز - تفاضل گل 3- - دو پله سقوط

15- نفت تهران 23 امتیاز - تفاضل گل 4- - دو پله صعود

16- پاس همدان 21 امتیاز - تفاضل گل 11- - یک پله سقوط

17- پیکان قزوین 21 امتیاز - تفاضل گل 13- - یک پله سقوط

18- استیل آذین تهران 19 امتیاز

در هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور 21 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 3/2 گل برای هر بازی است. در این هفته ادینهو پس از پنج هفته موفق به گلزنی شد و با 15 گل‌زده جایگاه خود را در صدر جدول گلزنان مسابقات لیگ برتر استحکام بخشید. مهاجم برزیلی مس کرمان در حال حاضر اختلافی به اندازه سه گل با نزدیک ترین تعقیب کننده‌های خود رضا نوروزی از فولاد خوزستان و کریم انصاری‌فرد از سایپای البرز دارد.

- جدول گلزنان لیگ برتر به شرح زیر است:

15 گل: ادینهو (مس کرمان)

12 گل: رضا نوروزی (فولاد خوزستان) و کریم انصاری‌فرد (سایپای البرز)

10 گل: آرش افشین (فولاد خوزستان)

9 گل: سیدمحمد حسینی (ذوب آهن اصفهان) و ابراهیم توره (سپاهان اصفهان)

8 گل: میلاد میداودی و فرهاد مجیدی (استقلال تهران)، روح الله عرب (صنعت نفت آبادان) و سعید دقیقی (شهرداری تبریز)

7 گل: سیاوش اکبرپور و محمد غلامی (استیل آذین)، مهرداد اولادی (ملوان بندرانزلی) و محسن بیاتی نیا (صبای قم)

6 گل: آرش برهانی (استقلال تهران)، محمد نوری (پرسپولیس تهران)، جاسم کرار (تراکتورسازی تبریز)، جهانگیر عسگری (پیکان قزوین) و عباس محمدرضایی (سایپای البرز)

5 گل: امین متوسل‌زاده و بهادر عبدی (راه آهن شهرری)، علیرضا عباسفرد (پیکان قزوین)، غلامرضا رضایی (پرسپولیس تهران)، امید شریفی نسب (نفت آبادان)، فرهاد خیرخواه (پاس همدان)، ایمان حیدری (شاهین بوشهر)، محمدرضا خلعتبری (ذوب آهن اصفهان)، فرزاد حاتمی (صبای قم)، پژمان نوری (ملوان بندرانزلی)، میلوراد یانوش (سپاهان اصفهان)، علی علیزاده (تراکتورسازی تبریز)، کارلوس ادواردو (شهرداری تبریز) و احمد حسن‌زاده (مس کرمان)

4 گل: کارلوس ادواردو، میثم بائو و علی کریمی (شهرداری تبریز)، اشپیتیم آرفی و هادی نوروزی (پرسپولیس)، مسعود ابراهیم‌زاده (تراکتورسازی تبریز)، رضا عنایتی (سپاهان اصفهان)، مهدی رجب زاده (ذوب آهن اصفهان)، هادی اصغری (صبای قم)، امیر میربزرگی (پیکان قزوین)، محمد نزهتی (ملوان بندرانزلی)، امیر محبی (پاس همدان)، سیامک سرلک (فولادخوزستان)، رسول نویدکیا (نفت آبادان)، فرزاد آشوبی (استقلال تهران) و ابراهیم صادقی (سایپای البرز)

3 گل: ژودیفل فریرا و خوزه نارسیسو (نفت تهران)، باکاری دیاکیته و بختیار رحمانی (فولاد خوزستان)، جلال رافخایی و ایگور کاسترو (ذوب آهن اصفهان)، فرزاد آشوبی (استقلال تهران)، مجید خدابنده لو (پیکان قزوین)، رودریگو لوپز (راه آهن شهرری)، عباس پورخسروانی (شاهین بوشهر)، شهرام گودرزی (شهرداری تبریز) و محسن بنگر (سپاهان اصفهان)

- جدول گلزنان خارجی لیگ برتر به شرح زیر است:

14 گل: ادینهو (مس کرمان)

9 گل: ابراهیم توره (سپاهان اصفهان)

6 گل: جاسم کرار (تراکتورسازی تبریز)

5 گل: میلوراد یانوش (سپاهان اصفهان) و کارلوس ادواردو (شهرداری تبریز)

4 گل: اشپیتیم آرفی (پرسپولیس)، جاسم کرار (تراکتورسازی تبریز) و باکاری دیاکیته (فولاد خوزستان)

3 گل: رودریگو لوپز (راه آهن شهرری)، ژودیفل فریرا و خوزه نارسیسو (نفت تهران) و ایگور کاسترو ( ذوب آهن اصفهان)

2 گل: اکمل هولماتوف (پاس همدان)

یک گل: تیاگو فراگو (پرسپولیس)، لئوناردو پیمنتا (تراکتورسازی)، محمود آمنه، ریکاردو دی سوزا (راه آهن شهرری)، خلدون ابراهیم (نفت تهران)، فابیو جانواریو (سپاهان اصفهان)، پائولو زالترون (مس کرمان)، آرتور یدگاریان (پاس همدان)، لئون پاچاجیان (نفت آبادان) و ادر داسیلوا (نفت تهران)