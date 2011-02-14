به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت شش جانبه فوتسال خبرگزاری‌های ایران - گرامیداشت دهه مبارک فجر- یکشنبه شب با برگزاری دو دیدار در سالن مجموعه ورزشی ساعی پیگیری شد که طی آن تیم‌های فوتسال خبرگزاری فارس و برنا برابر حریفان خود به پیروزی دست یافتند.

در بازی نخست که گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان حسن قریب و اسماعیل عمرانی از خبرگزاری ایسنا برگزار شد، تیم فوتسال خبرگزاری فارس با نتیجه 8 بر 2 خبرگزاری ایلنا را شکست داد و در دیگر مسابقه برگزار شده تیم فوتسال خبرگزاری برنا با نتیجه 7 بر یک از سد خبرگزاری ایسنا گذشت.

با نتایج شب گذشته تیم‌های فوتسال مهر و فارس صعود خود را از گروه "الف" به مرحله بعدی این جام قطعی کردند ولی بازی امشب تیم‌های ایثارگران بانک ملت و خبرگزاری ایسنا تکلیف صعود کنندگان از گروه "ب" را مشخص می‌‍کند. در پایان دیدارهای امشب چهره تیم های فینالیست این دوره از مسابقات مشخص خواهد شد.

برنامه روز سوم و پایانی مرحله گروهی مسابقات فوتسال جام خبرگزاری‌ها که به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان علیرضا برادران و صادق نیلی از خبرگزاری فارس برگزار می شود، به شرح زیر است:

دوشنبه - 25/11/1389

* ایثارگران بانک ملت - خبرگزاری ایسنا، ساعت 20 (گروه ب)

* خبرگزاری مهر - خبرگزاری فارس، ساعت 20:45 (گروه الف)