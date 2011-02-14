اذعان باراک به ترس اسرائیل از روی کار آمدن اخوان المسلمین در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، ایهود باراک گفت: بر این باور نیستم که برخی شباهتها بین انقلاب 30 سال پیش ایران و اتفاقاتی که هم اکنون در مصر رخ می دهد وجود دارد. من فکر می کنم که مصری ها راه خودشان را دارند.

در عین حال باراک نسبت به انتخابات زود هنگام در مصر هشدار داد و گفت که در این صورت تنها گروهی که در این کشور آمادگی انتخابات و برنده شدن در آن را دارد اخوان المسلیمین است.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی می گوید: تنها برنده واقعی انتخابات در کوتاه مدت اخوان المسلمین خواهد بود.

وی همچنین در این موضع اخوان المسلمین نامزدی را برای انتخبات معرفی نخواهد کرد ابراز تردید نمود و افزود: من فکر می کنم که ما نباید به آسانی آنها را با گروههای افراطی تروریستی و غیر که من می شناسم مقایسه کنیم. این یک نسخه مصری است و بسیاری از انها افکار و عقاید خیلی افراطی ندارند.

ایهود باراک درباره احتمال بروز تحولات مشابه مصر در اردن نیز اضافه کرد: عبدالله دوم پادشاه اردن بسیار قوی است و فکر می کنم که آنها مانع خواهند شد. عقیده دارم آنها سیستم و پارلمان و مطبوعات و بسیاری از صداهای خود را باز کرده اند و امیدوارم و آرزو دارم که آنها برای مدت طولانی ثبات خود را حفظ کنند.