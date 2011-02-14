به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی یکشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید صندوق حمایت از پژوهشگران با اشاره به سابقه تاسیس این صندوق، افزود: تا قبل از تاسیس این صندوق حمایت از محققان تنها در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی بود اما با ایجاد صندوق حمایت از پژوهشگران این محدودیت برداشته شد ضمن اینکه حمایت های این صندوق شامل کلیه محققان و پژوهشگران غیر دانشگاهی نیز می شود.

وی از تصویب اساسنامه جدید این صندوق از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و اظهار داشت: بر اساس این اساسنامه قرار است فعالیت های این صندوق در حوزه هایی چون تجاری سازی بیش از گذشته فعال شود.

رئیس سابق صندوق حمایت از پژوهشگران به اقدامات حمایتی این صندوق اشاره کرد و یاداور شد: تاکنون 600 پروژه تحقیقاتی از طریق این صندوق اجرایی شده و 30 پروژه تحقیقاتی به پایان رسیده ضمن آنکه 800 مقاله ISI با حمایت این صندوق منتشر شده است.

فرهادی با تاکید بر اینکه از 2 سال قبل صندوق اقدام به سفارش اجرای پروژه های تحقیقاتی کرده است، یاداور شد: صندوق حمایت از پژوهشگران با توجه به نیازهای کشور پروژه هایی را در زمینه های داروسازی نوین، انرژی، مهندسی صنایع، محیط زیست و علوم انسانی به بخشهای مختلف کشور سفارش داده است.

وی ایجاد 20 کرسی پژوهشی را از دیگر اقدامات این صندوق نام برد و یاداور شد: ایجاد کرسی های پژوهشی زمینه ای را فراهم کرد تا مراکز پژوهشی بتوانند با اعتبارات صندوق و با برنامه های راهبردی اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری و انتشار مقالات علمی کنند.



رئیس سابق صندوق حمایت از پژوهشگران تقویت شبکه زیر ساخت تحقیقاتی را دیگر اقدامات این صندوق دانست و یاداور شد: در این راستا اقدام به تامین تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی شد و 8 مورد ثبت پتنت بین المللی و حمایت از طرحهای کلان ملی نیز از دیگر اقدامات این صندوق است.