یک گام تا خودکفایی برنج باقی است/ تمام ظرفیت کشاورزی شمال بسیج شود

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهراز تولید دو میلیون و 200 هزار تن برنج در کشوراشاره کرد و افزود: این مقدار بیش از 75 درصد در استان های گیلان و مازندران تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه کشور در بحث تولید برنج باید خودکفا شود، افزود: استان گیلان با توجه به ظرفیت و استعدادهای که دارد می تواند پیشتاز و پرچمدار این امر مهم باشد.

استاندار گیلان گفت: با تمام توان باید برای شناخت هرچه بیشتر محصولات کشاورزی و بهره گیری کامل از ظرفیت های برای توسعه استان گام برداشت.

وی با بیان اینکه بادام زمینی از جمله محصولاتی است که دنیا نیازمند آن است، افزود: اکنون بیشترین واردات کشور در بخش روغن نباتی است که باید برای خودکفا شدن کشور در بحث روغن نباتی نباید از هیچ تلاش و کوششی دریغ کرد.

قهرمانی چابک عنوان کرد: با توجه به نیاز کشور به روغن نباتی، بادام زمینی از جمله دانه های روغنی با ارزش است که توجه و تلاش همه مردم و مسئولان را برای افزایش سطح زیرکشت و همچنین ایجاد صنایع تبدیلی برای این محصول مهم و اساسی را می طلبد.

خودکفایی تولید روغن نباتی در کشور ضروری است

استاندار گیلان خاطرنشان کرد: برای پایداری و توسعه هرچه بیشتر بادام زمینی، این محصول مهم و منحصر بفرد استان از هیچ تلاش و کوششی نباید فروگذارکرد.

وی گفت: بادام زمینی به عنوان محصول راهبردی در منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است و شهرستان آستانه اشرفیه یکی از قطب های مهم کشور در زمینه تولید این محصول مهم است.

قهرمانی چابک با بیان اینکه آستانه اشرفیه از مراکز و قطب های بزرگ کشاورزی استان است برلزوم کشت دوم در مزارع استان تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: کشت دوم در تمام 238 هزار هکتار از مزارع کشاورزی گیلان باید اجرا شود چون این امر سبب خواهد شد تا کشاورزان از درآمد بیشتری برخوردار شوند.

استاندار گیلان اظهارداشت: در بحث برنج می توان با کمترین هزینه ممکن محصولی با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر به گونه ای که از بازار بهتری برخوردار باشد، تولید کرد.

وی افزود: اکنون مزارعی در استان گیلان وجود دارد که در یک زمان هم برنج کشت می شود و هم در آن مزارع ماهی و اردک پرورش می یابد و این امر سبب افزایش درآمد کشاورز و همچنین صرفه جویی در مصرف آب خواهد شد.

قهرمانی چابک تاکید کرد: زمین های بسیاری در استان گیلان وجود دارد که در آن کشت انجام نمی شود که باید تمهیدات لازم برای بهره برداری هرچه بیشتر از این گونه زمین ها صورت گیرد.