ماملو؛ ایستگاه آخر فاضلاب شمال شرق تهران

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، در حالی چند روز پیش از این سد ماملو توسط مسئولان بلندپایه کشوری گشایش یافت که آلاینده هایی خطرناک کیلومترها دورتر از نواحی شرقی و جنوبی استان تهران همچنان آب انباشته شده در پس این سازه بتنی را تهدید می کنند.

خطراتی گوناگون سد ماملو را تهدید می کند که یکی از آنها دقیقا بر روی مسیر رودخانه جاجرود یعنی اصلیترین تامین کننده نیاز آبی این سد استقرار یافته است. رودخانه ای که طی سالیان اخیر رنج تجاوز روزافزون واحدهای کارگاهی به حواشی خود را تحمل کرده ولی کمتر رسیدگی مسئولان را به خود دیده است اما امروز پنجمین سد استان تهران قصد دارد تا با تغذیه از این منبع خدادادی آب نواحی جنوب و شرقی استان تهران را تامین کند.

پسابهای صنعتی جاری در جاجرود

لوله هایی قطور پسابهای صنعتی کارگاه های مختلف را به جاجرود هدیه می کنند و این قطار آلوده در ادامه طول مسیر، ایستگاهی جز ماملو را در پیش ندارد حال با چه اطمینانی می توان از این آب برای مصارف مختلف استفاده کرد پرسشی است که باید مسئولان پاسخگوی آن باشند.

البته جاجرود تنها منطقه صنعتی موجود در شمالشرق استان تهران نیست که کمر به قتل ماملو بسته است بلکه رودخانه ای روان از پسابهای صنعتی دیگر نواحی کارگاهی همچون "خرمدشت"، "کمرد"، "سیاهسنگ" و "سعیدآباد" نیز شریک جرم و متحدان سربازان قلمرو سلطان جاج محسوب می شوند.

اما مناطقی در شمالشرق استان تهران وجود دارد که آلودگیهای نواحی کارگاهی در مقابل آنها چندان چشمگیر نیست. شهر جدید پردیس با جمعتی نزدیک به 100 هزار نفر متهم ردیف اول گروه آلاینده های این پرونده قدیمی است. پرونده ای که شاید مختومه اعلام نشد ولی گاه غبار بی توجهی بر روی عنوان درشت آن سنگینی کرده و ضرورت پرداختن به این معضلات را از نظرها دور نگه می دارد.

ماملو، ایستگاه آخر فاضلاب مناطق مسکونی شمالشرق

اگر از سه ماهه زمستان نسبتا سرد شمالشرق استان تهران بگذریم در دیگر روزهای سال ممکن است بویی نامطبوع برای دقایقی کام شیرین مسافران راهی نواحی سرسبز شمال کشور جهت تفرجی دلچسب را به تلخی مبدل سازد. این بوی وحشتناک حاصل از شکل گیری فاضلابی است که از تمام مناطق پردیس جمع آوری شده و توسط لوله ای قطور به دشتهای پایین دست انتقال می یابد بدون آنکه فرایندی خاص بر روی این مواد خطرناک صورت گیرد.

بوی نامطبوع مجتمع های مسکونی حواشی آزادراه، رنج چند ساله مناطق روستایی پایین دست، تخریب بافت گیاهی، تهدید گونه های جانوری و آلودگی منابع آب زیرزمینی همگی معضل است اما معضل بزرگتر کیلومترها دورتر قرار گرفته چراکه بطور قطع این فضولات بدبو راکد باقی نمانده و با تشکیل رودخانه ای روان همچون لشگریان مغول آهنگ حمله به ماملو را می نوازند.

از دیگر مناطق آلاینده سد ماملو نیز می توان به پارک فناوری پردیس، شهر بومهن و رودهن اشاره کرد که هر یک به ایفای نقشی در ایجاد آلودگیهای مختلف برای این منبع آبی جنوب تهران می پردازند.

راهکار ارائه شده از سوی کارشناسان امر، تصفیه خانه فاضلاب است اما احداث این سامانه های هزینه بر در مناطق شهری شمالشرق استان تهران هنوز شکلی اجرایی به خود نگرفته و فعالیتی در این خصوص دیده نمی شود.

پایان سال 90 و پایان آلودگیهای ماملو

معاون استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون مباحث فوق اظهار داشت: بر طبق مصوبه های سفرهای هیئت دولت تمهیداتی برای رفع خطرات آلاینده های سد ماملو اندیشیده شده است.

نعمت الله ترکی با بیان اینکه سال 90 تمامی خطرات تهدید کننده ماملو رفع می شود، عنوان کرد: بر طبق مصوبه های مذکور تا پایان سال 90 خطر آلودگی شهرهای پردیس، بومهن و نواحی صنعتی برای آبهای انباشته شده در پس سد ماملو رفع خواهد شد.

این مسئول پیرامون میزان اعتبارات اختصاصی به این طرح خاطرنشان کرد: خوشبختانه مرحله نخست ردیف اعتباری طرحهای یاد شده در مناطق شمالشرق استان تهران با رقمی بالغ بر 10 میلیارد تومان از محل منابع ملی اختصاص یافته و مراحل اجرایی آن از ابتدای سال 90 آغاز خواهد شد.

به هر روی شاید انتهای سال 90 نیز جهت اتمام طرحهای اجرایی رفع خطر آلودگیهای مناطق مختلف برای سد ماملو دیرهنگام ارزیابی شود اما تحقق وعده های ارائه شده در مقطع زمانی مذکور شاید زیانی باشد که مهار آن از هر جایی سود تلقی شود.