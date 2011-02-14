280 هزار مسکن روستایی مازندران نیاز به مقاوم سازی دارد

علیرضا قلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشتر این واحدهای مسکونی از مصالح نامرغوبی نظیر، چوب و گل و آجری ساخته شده که از مقاومت کمتری برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه امسال 31 هزار و500 فقره سهمیه نوسازی واحدهای مسکونی روستایی به مازندران اختصاص داده شده است، اضافه کرد: 315 میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی واحدهای مسکونی روستایی مازندران اختصاص یافت.

معاون مسکن روستایی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران تصریح کرد: از این تعداد تاکنون سهیمه 16هزار متقاضی به بانکهای عامل معرفی شده و مابقی درحال تکمیل مدارک برای دریافت تسهیلات هستند.

قلی نژاد، با اشاره به اینکه اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران از سال84 تاکنون نوسازی 103هزار واحد مسکونی در روستاهای این استان را تعهد کرده است، ادامه داد: تاکنون بیش از 65 هزار واحد مسکونی در روستاهای مازندران نوسازی شده است.

وی همچنین از پرداخت تسهیلات مسکن روستایی به افراد مجرد و زنان سرپرست خانوار خبر داد و یادآورشد: پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی 100 میلیون ریال است.

معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران اضافه کرد: شهرستان آمل بیشترین سهمیه نوسازی واحدهای مسکونی را در میان شهرستانهای مازندران در سال جاری داشته است.

درمازندران با بیش از سه میلیون نفرجمعیت حدود سه هزار روستا وجود دارد.