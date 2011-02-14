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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

شرکت 14 وزیر محیط زیست در چهلمین سالگرد کنوانسیون رامسر

شرکت 14 وزیر محیط زیست در چهلمین سالگرد کنوانسیون رامسر

تا کنون حضور 14 وزیر محیط زیست کشورهای مختلف برای شرکت در چهلمین سالگرد کنوانسیون رامسر در مازندران برای تبادل نظر پیرامون آخرین وضعیت تالابها قطعی شده است.

نورالله مرادی مدیرکل روابط عمومی سازمان محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا کنون حضور 14 وزیر محیط زیست جهان در چهلمین سالگرد کنوانسیون جهانی رامسر که روز 14 و 15 اسفند در تهران و رامسر برگزار می شود قطعی شده است.

وی افزود: کشورهای سوریه، آذربایجان، نیکاراگوئه، قرقیزستان، زیمباوه، ارمنستان، مولداوی، پاکستان و بنگلادش، گواتمالا، کامبوج از جمله کشورهایی هستند که حضور وزیران محیط زیست آنها در چهلمین سالگرد کنوانسیون رامسر قطعی شده است.

به گفته مرادی، در این کنوانسیون که چهل سال پیش در شهر رامسر ایران آغاز به کار کرده آینده تالابها و وضعیت اسفبار تالابهای ایران و جهان با تشکیل کارگاههای آموزشی  بررسی می شود.

کد مطلب 1253344

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