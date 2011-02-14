اظهارات ضد و نقیض درباره حق بیمه جان باختگان دانشگاه پیام نور

دکتر هادی غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اضافه کرد: دانشجویانی که در سانحه روز شنبه 23 بهمن ماه کشته و یا مجروح شدند نه تنها بیمه حوادث دانشگاه پیام نور بودند بلکه از سوی بسیج سپاه که آنان را اعزام کرده نیز بیمه شده بودند.

وی افزود: دانشگاه پیام نور استان مرکزی اعلام کرد غرامت فوت شدگان بر اثر این سانحه را پرداخت می کند.

رئیس دانشگاه پیام نور واحد اراک در حالی این سخن را مطرح می کند که قائم مقام دکترحسن زیاری رئیس دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: به این دلیل که این اردو از سوی دانشگاه پیام نور صورت نگرفته بیمه دانشجویی شامل دیه جان باختگان نمی شود.

به گفته رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی، مراسم تشییع و تدفین دو دانشجوی دیگر این سانحه رانندگی امروز دوشنبه در اراک برگزار می شود.

به گزارش مهر، صبح روز شنبه 23 بهمن ماه یک دستگاه مینی بوس هیوندا که 15 دانشجوی دانشگاه پیام نور واحد اراک در آن حضور داشتند در جاده اراک - قم با یک دستگاه کامیون برخورد کرد که در این حادثه 9 دانشجو جان خود را از دست دادند.