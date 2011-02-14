25 تخته فرش به مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی اهداء شد

قربان قلی ظفری راد در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، با بیان اینکه اعتبارات این فرشها از سوی مشاور رئیس جمهور طی سفر سوم به استان تامین شده است اظهار داشت: این فرشها متعلق به مددجویان روستای ارکان است که در دور سوم سفر منازل آنان توسط این مسئول افتتاح شد.



وی با اشاره به اینکه برای هر قطعه فرش مبلغ یک میلیون و 200 هزار ریال اعتبار پرداخت شده است تصریح کرد: همزمان با افتتاح منازل مسکونی مددجویی در این روستا به مناسبت دهه فجر منازل این خانواده ها نیز فرش شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره ) منطقه دو بجنورد در ادامه با بیان اینکه به مناسبت فرارسیدن سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی80 واحد مسکونی روستایی با اعتباری بالغ بر شش میلیارد و 400 میلیون ریال احداث و تحویل مددجویان شد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا هشت واحد شهری نیز با اعتبار 720 میلیون ریال پس از اتمام ساخت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی تحویل مددجویان شد.



وی با بیان اینکه ناظران مسکن این نهاد در طول مدت احداث بر تمام امور ساخت و ساز ها نظار ت دارند، افزود : قبل از ساخت نیز خانواده نیازمند به ساخت مسکن توسط کارشناسان مربوطه شناسایی و با توجه به شرایط خانواده برای ساخت مسکن اقدام می شود.



ظفری راد با اعلام اینکه این طرح با همکاری بنیاد مسکن شهرستان اجرا می شود اعلام کرد: این نهاد با گرفتن وکالت از مدجویان امور اداری، آزادی اقساط تسهیلات و نظارت بر ساخت و سازها را برای سرعت در پیشرفت کار انجام می دهد.



این مسئول افزود: امسال نیز همچون سنوات گذشته تفاهم نامه احداث واحدهای مسکونی در قالب طرح بهسازی مسکن روستایی با بنیاد مسکن خراسان شمالی انعقاد شده است که این تسهیلات به صورت ضمانت زنجیره ای به متقاضیان مددجو پرداخت می شود.



رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه دو بجنورد با بیان اینکه زیر بنای ساختمانها بر اساس تعداد عائله و نفرات خانوارها متغیر است اظهارداشت: سرانه اعتباری نیز برهمین اساس و کمک خیرین متغیر می باشد.