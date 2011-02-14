سندی درباره مخفی کاری ایران نداریم/ با البرادعی فرق دارم

به گزارش خبرگزاری مهر، "یوکیو آمانو" در گفتگو با واشنگتن پست در وین در رابطه با همکاری ایران با این نهاد بین المللی در سخنانی دو پهلو و برخلاف روند تعامل تهران اظهار داشت: از ایرانی ها خواستیم تا در رابطه با فعالیت های هسته ای خود توضیحاتی ارائه دهند و اگر فعالیت های دیگری خارج از این توضیحات دارند، اطلاعی نداریم. مطمئن نیستیم که ایرانی ها چیزی را مخفی می کنند یا نه.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا در گزارش فوریه خود اعلام خواهید کرد که برنامه ایران قبل از سال 2003 روند نظامی داشته؟" گفت: چنین چیزی مطرح نیست، اما نگرانی هایی را درباره برنامه هسته ای ایران دارم.

آمانو با بی اعتنایی به همکاری شفاف ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه مدعی شد: آژانس خواهان کسب اطلاعات بیشتر درباره برنامه هسته ای ایران است اما ایرانی ها ما را از وجود مکانهای جدید برای ساخت تاسیسات هسته ای مطلع نمی کنند.

دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه با اشاره به بمباران سایت "الکبار" سوریه توسط رژیم صهیونیستی در سال 2007 به اظهارات "بشار اسد" رئیس جمهوری این کشور در این باره که تاسیسات الکبار یک رآکتور هسته ای نبوده است، اشاره کرد.

به البرادعی احترام می گذارم اما در شیوه ما دو نفر تفاوتهایی وجود دارد. می خواهم تا حد ممکن بسیار شفاف بوده و مصمم و حافظ پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای هستم.

آمانو در ادامه مصاحبه با خبرنگار واشنگتن پست گفت: نگرانی خاصی درباره تاسیسات تحقیقاتی در مصر دارم اما با این کشور همکاری خوبی داریم. وی همچنین گفت: اوضاع هسته ای در میانمار را به دقت دنبال کرده و اطلاعاتی را در این باره جمع آوری کردیم.

دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه هسته ای کره شمالی بسیار ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: کره شمالی از پیمان منع گسترس سلاح های هسته ای عقب نشینی کرده و بازرسان آژانس را اخراج کرده است. پیونگ یانگ بمب های هسته ای دارد و هم اکنون اعلام می کند که به غنی سازی ادامه می دهد.

وی در رابطه با "محمد البرادعی" دبیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: به البرادعی احترام می گذارم اما در شیوه ما دو نفر تفاوتهایی وجود دارد. می خواهم تا حد ممکن بسیار شفاف باشم و مصمم و حافظ پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای هستم.