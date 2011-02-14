"رسانه، بازار و اخلاق" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به بررسی لزوم وجود چارچوبهای اخلاقی در عرصه رسانه میپردازد. نسبت میان اخلاق و رسانه از موضوعات مهم و مطرح در عرصه رسانه است. در عرصه رسانه صحبت از چارچوبی اخلاقی که تبیین کننده موضوعات و مسائل مطرح در عرصه رسانه باشد وجود دارد.
وجود چارچوبی اخلاقی با ظهور رسانههای جدید و مسائل اخلاقی که این رسانهها ایجاد کردهاند بیش از پیش احساس میشود. موضوع مهم دیگری که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته نسبت میان اخلاق و بازار است.
آیا رفتار اخلاقی در بازار جایگاهی دارد، چگونه میتوان رفتارهای اخلاقی در صنایع را توسعه و گسترش داد، اینها سؤالاتی هستند که در ارتباط با اخلاق و بازار مورد توجه قرار میگیرند.
بحث اخلاق در رسانه از دو جنبه مورد توجه قرار دارد. اولین مسئله و نکته این است که رسانهها به مثابه منبعی به منظور تولید اطلاعات برای عامه مردم هستند و از طرف دیگر بنگاهی محسوب می شوند که در پی سود هستند.
این کتاب به طور طبیعی رهیافتی میان رشتهای را دنبال میکند. در واقع این کتاب محل تلاقی حوزههایی چون مطالعات رسانه، اخلاق رسانه، اخلاق اطلاعات و اخلاق حرفهای بوده و در صدد ایجاد چارچوبی است تا از رهگذر آن بتوان مسائل اخلاقی مطرح در رسانهها از جمله رسانههای جدید را مورد واکاوی و ارزشیابی اخلاقی قرار داد.
کتاب حاضر در 9 فصل سامان یافته و مشتمل بر مقدمه است. اخلاق اطلاعات به مثابه راهنمایی برای رسانه، کسب و کار رسانهای و کسب و کار بازار و حرفهای گرایی در رفتار و هویت از جمله موضوعاتی هستند که در این اثر مورد توجه و بررسی قرار گرفتهاند.
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