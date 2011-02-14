"هر کسی کار خودش" چاپ سومی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با هدف آشنایی مخاطبان نوجوان با فضای کلی کتابهای خاطرات جنگ، نوشته شده است.
رحیم مخدومی درباره این کتاب بیان کرد: در کتاب "هر کسی کار خودش" سعی شده برای ایجاد ارتباط نوجوانان با دفاع مقدس، اصطلاحات و تعابیری از خاطرات جنگ گزیده و شرح داده شود.
وی با اشاره به این که مخاطب با این کتاب برای مطالعه کتابهای جنگ آمادگی پیدا میکند، افزود: "هر کسی کار خودش" در دو بخش تدوین شده است. بخش نخست شامل فرهنگنامه تعاریف و معانی اصطلاحات، معرفی سلاحها و مشاغل جنگی و بخش دوم بازگو کننده خاطراتی برای درک بهتر معانی و مفاهیم ارایه شده است.
کتاب "هر کسی کار خودش" برای نخستین بار در سال 1375 منتشر شد.
چاپ سوم این کتاب که تولید واحد کودک و نوجوان دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است در 120 صفحه، قطع پالتویی منتشر شده است.
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