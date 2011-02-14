  1. هنر
  2. سایر
۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۵۳

"هر کسی کار خودش" چاپ سومی شد

"هر کسی کار خودش" چاپ سومی شد

کتاب "هر کسی کار خودش" نوشته رحیم مخدومی که در آن کوشیده شده اصطلاحات و مشاغل جنگ در قالب خاطرات برای نوجوانان بیان شود توسط انتشارات سوره مهر به چاپ سوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ‌کتاب با هدف آشنایی مخاطبان نوجوان با فضای کلی کتاب‌های خاطرات جنگ، نوشته شده است.

رحیم مخدومی درباره این کتاب بیان کرد: در کتاب "هر کسی کار خودش" سعی شده برای ایجاد ارتباط نوجوانان با دفاع مقدس، اصطلاحات و تعابیری از خاطرات جنگ گزیده و شرح داده شود.
 
وی با اشاره به این ‌که مخاطب با این کتاب برای مطالعه کتاب‌های جنگ آمادگی پیدا می‌کند، افزود: "هر کسی کار خودش" در دو بخش تدوین شده است. بخش نخست شامل فرهنگنامه تعاریف و معانی اصطلاحات، معرفی سلاح‌ها و مشاغل جنگی و بخش دوم بازگو کننده خاطراتی برای درک بهتر معانی و مفاهیم ارایه شده ‌است.
 
کتاب "هر کسی کار خودش" برای نخستین ‌بار در سال 1375 منتشر شد.
 
چاپ سوم این کتاب که تولید واحد کودک و نوجوان دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است در 120 صفحه، قطع پالتویی منتشر شده است.
 
کد مطلب 1253362

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها