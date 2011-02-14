حداد عادل در گفتگو با مهر اعلام کرد: ابعاد و جزئیات تحول در بازنگری علوم انسانی/ ایجاد 14 کارگروه بازنگری

غلامعلی حداد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: تحول در علوم انسانی یک کار بنیادی و دراز مدت است که ظرف 6 ماه یا یک سال به اتمام نمی رسد به همین منظور 14 کارگروه در شورای بازنگری و تحول علوم انسانی که زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است تشکیل شد.

وی در ارتباط با اعضای تشکیل دهنده این کارگروه گفت: استادان صاحب نظر و معتقد به تحول در این کارگروه ها شرکت و کار خود را به تدریج آغاز می کنند.

به گفته وی روند تحول در بازنگری ابعاد مختلف علوم انسانی در حوزه های کتاب درسی، استاد، دانشگاه، پایان نامه ها، رساله، مجلات و طرح های تحولی صورت می گیرد.

حداد عادل با تاکید بر اینکه نتایج حاصل از تحقیقات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در شورای بازنگری و تحول علم انسانی مورد توجه قرار می گیرد، اظهار داشت: بازنگری کتاب های درسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مورد توجه است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه به تفاوت علوم انسانی و سایر علوم نیز اشاره کرد و گفت: ما در علومی مثل مهندسی و پزشکی نیازمند تحول مفهومی و مبنایی نیستیم اما تحول در علوم انسانی باید صورت گیرد و این به معنای بی نیازی از دستاوردهایی که تاکنون در سایر کشورها بوده نیست.

حدادعادل با تاکید بر اینکه علوم انسانی به معنای نگاه انتقادی به مبانی فلسفه این علم است، گفت: علوم انسانی اقتضا می کند این نگاه انتقادی را داشته باشد.