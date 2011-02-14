احسان عباسلو نویسنده و شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دو مجموعه داستان کوتاهم که قرار است توسط نشر آموت منتشر شود، مجوز انتشار را اخذ کرده است. این دو مجموعه "کلاژ" و " واهمههای سرخابی" نام دارند که عناوین آنها برگرفته از نام یکی از داستانهای هر مجموعه است.
وی گفت: این دو مجموعه، به نوعی مجموعهای از داستانهای کوتاه در ژانرهای مختلف است که ابتدای نگارش آنها با یک رویکرد آموزشی آغاز شد. در نظر داشتم این داستانهای کوتاه شیوههای روایت را به دوستداران داستان کوتاه آموزش بدهد ولی داستانهای این دو مجموعه داستان بودن خود را به خوبی حفظ کرده و به نظرم آثار قابل اعتنا و با کیفیتی هستند.
عباسلو ادامه داد: این دو مجموعه تقریبا بیشتر ژانرهای داستاننویسی را در خود جا داده است. به عنوان مثال ژانرهای وحشت، پلیسی، تراژیک و طنز نمونه هایی هستند که برخی داستانها در قالب آنها نوشته شده اند. داستان کوتاه کلاژ نیز که در مجموعه کلاژ است، در قالب کلاژ نوشته شده است.
شاعر مجموعه " 101 هایکوی من" گفت: این دو مجموعه در ابتدا قرار بود در یک مجموعه منتشر شوند منتهی وقتی حجم کار افزایش پیدا کرد قرار شد کتاب به دو مجموعه تقسیم شود. یکی از داستانها تلفیقی از شعر انگلیسی "سرود دریانورد پیر" سروده ساموئل تیلور است. این داستان و یک داستان دیگر دو داستان کوتاه دفاع مقدسی این دو کتاب هستند که در آن خاطرات یک رزمنده با این شعر تلفیق میشود.
وی افزود: به نظرم سبک روایتی داستانهای دو مجموعه "کلاژ" و " واهمههای سرخابی" جدید است و تا به حال نمونهای از آن ندیده ام.
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