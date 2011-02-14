آغاز مرحله دوم جذب هیئت علمی از پنجشنبه/ دارندگان دکتری متقاضی شوند

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: فراخوان این مرحله از جذب اعضای هیئت علمی امروز 24 بهمن ماه در سایت مرکز جذب به نشانی www.jazb.msrt.ir منتشر خواهد شد تا دومین مرحله از جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها از روز 28 بهمن آغاز شود.

وی افزود: دانشگاهها پس از انجام فرآیند اخذ مجوز و سهمیه از حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم می‌توانند تا روز 27 بهمن نیازهای خود را در فراخوان سایت این مرکز ثبت کنند.

رئیس مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم اضافه کرد: این مرحله از فراخوان با توجه به نیاز دانشگاهها، ویژه دارندگان مدرک دکتری تخصصی است و ظرفیت این مرحله از پذیرش بعد از نیازسنجی از دانشگاهها به طور دقیق مشخص خواهد شد.

مردانی خاطرنشان کرد: در این مرحله طی بخشنامه‌ای از دانشگاهها خواسته شده بود تا نیازمندی‌های خود به اعضای هیئت علمی را بر اساس گروه، رشته و گرایش تحصیلی به معاونت آموزشی وزارت علوم اعلام و مجوز جذب از معاونت مذکور دریافت کنند و نیاز خود را روی سایت مرکز جذب در فراخوان بهمن قرار دهند.