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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۴۲

مباحث فرهنگی در جامعه غریب مانده است

مباحث فرهنگی در جامعه غریب مانده است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: مباحث فرهنگی و هنری در جامعه غریب است.

 به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا جمشیدی صبح دوشنبه در جمع دست اندرکاران جشنواره فیلم فجر استان افزود: ایران اسلامی، با داشتن چنین پیشینه و تمدنی، از رفتارهای فرهنگی بالایی برخوردار است.

وی اضافه کرد: فرهنگ دینی و فرهنگ زندگی مبتنی بر آموزه های دینی، یک الگوی عملی است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری گلستان خاطر نشان کرد: در جامعه ای زندگی می کنیم که از فرهنگ و هنر بالایی برخوردار است و باید سعی شود، با فطرت خود که برخواسته از فطرت ذاتی است، هنر را ترویج دهیم.
 
وی گفت:‌ هنر برگرفته از اندیشه ها و فطریات و امور درونی فطری است.
 
جمشیدی هنر را انسان ساز معرفی کرد و تصریح کرد: این هنر می تواند،‌ جامعه را بسازد و سبب پایداری و ماندگاری شود.
 
معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان، به فیلم فرزند صبح، که زندگی معمار کبیر انقلاب را به تصویر کشیده است اشاره کرد و تصریح کرد: امام راحل با انقلاب خود، پرچم آزادی را به اهتزاز در آورد و نظام دینی را حاکم کرد و امروز به لطف الهی و به تبعیت از مقام معظم رهبری در نظام دینی زندگی می کنیم که مردم می توانند ایفای نقش کنند.
 
بیست و نهمین جشنواره بین الملی فیلم فجر، با اکران فیلم فرزند صبح،‌ به کارگردانی بهروز افخمی در گرگان آغاز به کار کرد. 
کد مطلب 1253366

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