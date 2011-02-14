گردهمایی مخالفت با ولنتاین در مالزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اینترنتی مالزین اینسایدر، مدیرکل بخش توسعه اسلامی مالزی در این گردهمایی گفت: اسلام هرگز چیزهای خوبی که از غرب گرفته شده از جمله در امور مربوط به عشق و راه نشان دادن عشق ما به دیگران را رد نکرده است.

محمد شیخ عبدالعزیز افزود: به عنوان مثال ما بزرگداشت روز پدر و مادر را برای نشان دادن عشقمان به والدین را برگزار می کنیم.

وی تاکید کرد: هر گونه آداب و رسوم حتی از مشرق زمین که با آموزه های اسلامی مغایرت داشته باشد مورد قبول نیست.



به گفته وی، اسلام با جشن عشق مخالف نیست اما اعمال فسادآوری که در برگزاری این جشن مشاهده می شود غیرقابل قبول و مخالف با تعالیم اسلامی است.

شرکت کنندگان در این گردهمایی پلاکاردهای کوچکی به شکل قلب قرمز را در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود " مراقب فریب روز ولنتاین باشید".

پیش از این حزب پاس مالزی نیز بزرگداشت این روز در ایالتهای کداح، پینانگ، کلانتان و سلانگور را ممنوع اعلام کرده بود.

بر اساس اعلام برگزار کنندگان گردهمایی "روز ولنتاین یک فریب" این گردهمایی با هدف ممانعت مسلمانان به ویژه نوجوانان جهت عدم مشارکت در بزرگداشت روز ولنتاین در 14 فوریه برگزار شده است.