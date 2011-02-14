معرفی 6 گروه غذایی برای تغذیه صحیح افراد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فروزان صالحی اظهارداشت: تعادل در برنامه غذایی به معنی مصرف مقادیر کافی از مواد مورد نیاز برای حفظ سلامت بدن است و تنوع در برنامه غذایی یعنی مصرف انواع مختلف مواد غذایی که در 6 گروه غذایی معرفی می شوند.

وی افزود: بهترین راه برای اینکه اطمینان پیدا کنید که تغذیه صحیح دارید این است که در غذای روزانه از 6 گروه غذایی استفاده کنید. این 6 گروه غذایی عبارتند از گروه نان و غلات، گروه میوه ها، گروه سبزیها، گروه شیر و فرآورده های آن، گروه گوشت، حبوبات، مغزها و تخم مرغ و گروه متفرقه.

صالحی ادامه داد: راهنمای غذایی می تواند به شما کمک کند که انتخاب غذایی درستی داشته باشید، قرار گرفتن گروه قندها و چربیها در بالای هرم غذایی به این معنی است که افراد بزرگسال باید از این دسته از مواد غذایی کمتر از بقیه گروههای غذایی مصرف کنند.

کارشناس اداره بهبود تغذیه جامعه درباره هرم غذایی افزود: هر چه از بالای هرم غذایی به سمت پایین نزدیک می شویم به این معنی است که مقدار مصرف روزانه این دسته از مواد غذایی باید بیشتر شود و در هر گروه غذایی، مواد غذایی دارای ارزش غذایی تقریبا یکسان هستند و می توان از یکی از مواد غذایی به جای دیگری استفاده کرد. به عنوان مثال در گروه شیر و لبنیات می توان ماست را جایگزین شیر یا پنیر کرد زیرا هر یک از اینها مواد مغذی اصلی گروه شیر و لبنیات را تامین می کنند.

فروزان با اشاره به اینکه مواد غذایی در یک گروه غذایی نمی توانند به جای مواد غذایی گروههای دیگر مصرف شوند گفت: در راهنمای غذایی مقدار مصرف روزانه هر ماده غذایی کاملا مشخص شده است. البته این مقدار متناسب با افراد بزرگسال سالم است و متناسب با تمام دوران زندگی نیست. به عنوان مثال زنان باردار و شیرده برای تامین نیازهای بیشتر انرژی، پروتئین، ویتامینها و املاح به مقدار بیشتری از گروه میوه ها ، سبزیها، شیر ولبنیات، گوشت و جایگزینهای آن و گروه نان و غلات احتیاج دارند.