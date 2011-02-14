فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه پس از بازی‌های آسیایی گوانگجو نیاز به بازسازی تیم‎های ملی احساس شد، اظهارداشت: بر همین اساس اردوهای منظمی در هر سه اسلحه اپه، فلوره و سابر زیر نظر مربیان خارجی و داخلی این تیم‎ها پیگیری می‌شود تا نسبت به گزینه‌های جدید شناخت بهتری حاصل شود.

وی با بیان اینکه برای کسب امتیازات لازم جهت کسب سهمیه المپیک هم برنامه‌های ریزی‌های لازم انجام شده است، ادامه داد: در این زمینه حضور در رویدادهای مهم که در امتیاز و رنکینگ بازیکنان تاثیر گذار هستند نیاز است. اعزام علی یعقوبیان به مسابقات جایزه بزرگ قطر در همین زمینه انجام شد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی تصریح کرد: خوشبختانه در این رقابت‌ها (جایزه بزرگ قطر) یعقوبیان موفق شد تا جمع 32 بازیکن برتر پیش رود. عملکردهای اینچنینی در اینگونه این رقابت‌ها تاثیر مستقیم بر جهش بازیکنان در رنکینگ جهانی و در نهایت کسب امتیازات لازم برای المپیکی شدن دارد.

باقرزاده خاطرنشان کرد: به همین منظور قصد داریم در همه اسلحه‌ها ورزشکاران خود را به صورت تیمی یا انفرادی به مسابقاتی مانند جایزه بزرگ قطر اعزام کنیم تا برای المپیک لندن بتوانیم بیشتر از یک سهمیه کسب کنیم و حضوری موفق هم این بازی‌ها داشته باشیم. نباید وقت را از دست بدهیم.

وی همچنین به اعزام تیم‌های رده‎های سنی به مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا اشاره کرد و گفت: 17 ورزشکار دختر و 16 ورزشکار پسر به این مسابقات (اسفندماه - تایلند) اعزام می‌شوند. این برای نخستین‌بار است که بر روی بانوان چنین سرمایه گذاری صورت گرفته است.

باقرزاده ضمن بیان اینکه تیم‎های نوجوانان و جوانان در قالب دو گروه به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهند شد تاکید کرد که حضور در این رقابت‎ها نیز در راستای اهداف المپیکی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: برای کسب سهمیه المپیک و بعد از آن حضور موفق در بازی‎های آسیایی 2014 کره جنوبی ترکیب هر یک از تیم‎های اسلحه اپه و سابر 50 درصد تغییر می‎کند. این تغییر در تیم فلوره ممکن است به 60 درصد هم برسد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی در پایان گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: تلاش داریم این تغییرات را تا پیش از مسابقات قهرمانی آسیا (تیرماه سال آینده - کره جنوبی) ایجاد شود. چون می‎خواهیم بهترین تیم را به این رقابت‎ها اعزام کنیم.