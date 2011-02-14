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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۴۳

تونس:

استقرار نیروهای ایتالیا در خاک خود را نمی پذیریم

استقرار نیروهای ایتالیا در خاک خود را نمی پذیریم

وزارت امور خارجه تونس در بیانیه ای با اعزام نیروهای ایتالیا به این کشور مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، وزارت امور خارجه تونس شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که با طور قاطع با پیشنهاد "روبرتو مارونی" وزیر کشور ایتالیا مبنی بر اعزام نیروهای این کشور به تونس مخالف است.

در این بیانیه آمده است: تونس به دنبال توسعه روابط و همکاری خود با ایتالیا است اما از موضع اخیر وزارت کشور ایتالیا برای اعزام نیرو به تونس ابراز شگفتی و اعلام می کند که با هر گونه دخالت در امور داخلی یا نقض حاکمیت خود مخالف است.

خاطرنشان می شود وزارت کشور ایتالیا به بهانه مقابله با مهاجرت های غیرقانونی قصد دارد نظامیان خود را در تونس مستقر کند و در این زمینه از وزارت خارجه تونس می خواهد که مجوز استقرار این نیروها را صادر کند.

کد مطلب 1253372

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