انجمن حفظ و احیای زیلوی میبد ثبت شد

معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجمن حفظ و احیای زیلوی شهرستان میبد به صورت فرا استانی و ملی با مجوز وزارت کشور به شماره 135 در دی ماه سال جاری به ثبت رسید.

محمد بهشتی نژاد افزود: از جمله حوزه ‌های عملکرد این انجمن، اطلاع رسانی در مورد تاریخچه، خصوصیات کمی و کیفی، ویژگی ‌ها و جایگاه منحصر به فرد زیلو در ایران و جهان است.

وی شیوه برگزاری همایش‌ ها و سمینار و نمایشگاه ‌های مرتبط، چاپ بروشور و بهره گیری از تمام شیوه‌ های قانونی و مجاز را از دیگر اقدامات این انجمن عنوان کرد و بیان داشت: این انجمن در راستای ایجاد مرکز آموزش نظری و علمی با رویکرد رونق بخشیدن به این صنعت، تشویق عموم به سرمایه گذاری در این صنعت و سوق صنعت زیلوبافی از کاربردهای قدیمی و سنتی به کاربردهای جدید فعالیت خواهد کرد.

بهشتی نژاد از جمله برنامه ‌ریزی ‌های این انجمن را کاربردی کردن زیلو در زندگی روزمره از جمله استفاده از آن در روکش صندلی، مبل، تابلوی زیلو و موراد مشابه عنوان کرد و افزود: این زیرانداز به عنوان محصولی قدیمی و تاریخی در برخی مناطق ایران نیز استفاده می ‌شود.

وی زیلو را نوعی زیرانداز و کف ‌پوش دستبافت توصیف کرد که با نخ بافته می ‌شود و شباهت زیادی به گلیم دارد.

شهرستان میبد در استان یزد به نوعی خواستگاه زیلو به شمار می رود و در گذشته های دور تقریبا در تمامی منازل میبد کارگاههای زیلوبافی وجود داشت.

زیلو اکنون دیگر نظیر گذشته مورد استفاده قرار نمی گیرد و بیشتر برای کفپوش کردن مساجد و حسینیه ها در برخی مناطق مورد استفاده قرار می گیرد.