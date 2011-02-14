1100 واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی مازندران بهره برداری شد

ابراهیم گوهردهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مازندران با ایجاد تعداد 26 شهرک،11 ناحیه صنعتی و بهره برداری تعداد هزار و 149 واحد صنعتی با گرایشهای صنعتی مختلف و حجم سرمایه گذاری 10 هزار و 616 میلیارد ریال، برای حدود 29 هزار و 633 نفر، اشتغـال فراهم شده است.



وی با اعلام اینکه درحال حاضر، تعداد 977 واحد بهـره بردار در مرحله ساخت و نصب ماشین آلات قرار دارند، افزود: با تکمیـل و راه اندازی این واحدهای صنعتی، ظرفیت اشتغـال به 31 هزار و 400 نفر خواهد رسید.



گوهردهی بیان داشت: ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی در مازندران،زمینه مناسبی برای افزایش تولید و صنعت و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه است.



وی تصریح کرد: افزایش سطح تولید و حمایت از بازار داخلی، زمینه توسعه اقتصادی را فراهم کرده و با توجه به اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها، باید تمامی تلاش خود را در جهت رفع مشکلات موجود و ساختن ایران اسلامی بکار گیریم و با حمایت دولت از بخش صنعت، به سمت خودکفـایی حرکت کنیم.

گوهردهی افزود: با کاهش واردات بی رویه و جلوگیری از اتلاف منابع مالی و انسانی، شاهد افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار در این استان، باشیم.

