تمرینهای ورزشی در کاهش افسردگی زنان چاق موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، در پژوهشی با عنوان "تاثیر تمرینهای ورزشی بر میزان افسردگی زنان چاق" که در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد یافته های حاصل از بررسی حاکی از رسیدن وضعیت روحی و روانی بیشترین درصد (1/70درصد) نمونه‌های مورد پژوهش به سطح هنجار پس از انجام تمرینهای ورزشی است.

در مطالعه ‌ای نیمه تجربی 222 نفر از زنان چاق و افسرده‌ای که برای برخی مراقبتهای بهداشتی به مراکز بهداشتی درمانی واقع در منطقه 17 شهر تهران مراجعه کرده بودند در مطالعه شرکت داده شدند.

نتایج این بررسی نشان داد که انجام تمرینهای ورزشی در کاهش میزان سطح افسردگی زنان سودمند است و تعداد بیمارانی که باید تحت درمان قرار گیرند تا یک نفر از نتیجه و پیامد غیر مطلوب رهایی یابد، دو نفر است. به این ترتیب وارد کردن برنامه ورزشی به برنامه روزانه جامعه زنان چاق ایرانی مورد تأکید قرار می‌گیرد.

بر اساس نتایج این تحقیق سازمانهای مرتبط با سلامت ضروری است به عنوان بخشی از برنامه‌های بهداشت روانی جامعه و پیشگیری از عوارض ناشی از افسردگی بر ارتباط بین روش زندگی و بهداشت روانی پرداخته و آن را مورد تاکید قرار دهند.

افسردگی نوعی اختلال خلق است که امروزه به صورت یک اپیدمی جهانی در نظر گرفته می‌شود. شیوع آن در زنان بیش از 2 برابر مردان است و عوارضی مانند عدم تحرک و چاقی را به دنبال دارد.

طبق تحقیقات، زنان بیشتر در معرض خطر چاقی و در نتیجه افسردگی قرار دارند که هر دو اینها بر مشکلات جسمی و روانی و بهداشتی زنان می‌افزاید.

انجام تمرینهای ورزشی راهی برای کاهش افسردگی است. از این رو این مطالعه با هدف تعیین اثر تمرینهای ورزشی بر افسردگی زنان چاق در ایران انجام شد.