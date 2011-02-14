هراس پادشاه پیر از خیانت آمریکا/ رفتار فیل در مغازه چینی فروشی!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز نوشت: مبارک پس از قیام 18 روزه ملت مصر از قدرت کنار رفت، اما نکته قابل ملاحظه این است که نحوه تعامل آمریکا با این مسئله نوعی احساس خیانت را در بین سران عرب ایجاد کرده که به سادگی فراموش نمی شود.

روزنامه القدس العربی در ادامه نحوه برخورد و تعامل آمریکا با حوادث اخیر تونس و مصر را با ضرب المثلی معنادار تعبیر می کند و می نویسد: عملکرد آمریکا در این روزها به "رفتار فیل در مغازه چینی" می ماند که اگر دست به هر عملی بزند شرایط را بغرنج تر می کند.



بن علی، مبارک و ؟؟؟

در هنگامی که "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا به شدت خواستار تحقق دموکراسی و ایجاد نظامی نوین در خاورمیانه می شد، گروههای اسلامی در مناطق مختلف جهان عرب نیروی بیشتری برای تداوم حرکت خود پیدا کردند.

بر این اساس اقدامات اخیر آمریکا باعث شده است که سران جهان عرب از هر زمانی بیشتر نگران آینده باشند. وقایع مصر نیز بر هراس آنها افزوده است چه آنکه این مسائل باعث زلزله ای بزرگ در جهان عرب شد.

"ملک عبدالله" پادشاه عربستان نیز در این میان نگران تر از قبل نشان داد. افشای مکالمات اخیر عبدالله با اوباما که در آن خواستار تداوم حمایت از مبارک شده بود، نشان می دهد این هراس به نقطه اوج خود رسیده است.

بر این اساس، پادشاه عربستان سعودی به خوبی درک کرده اگر تنشها در غرب این کشور که اکثریت شیعه در آن ساکن هستند آغاز شود و یا مردم شیعه بحرین و امارات دست به اقدامات این چنینی بزنند، آمریکا کاملا موضعی مشابه مصر اتخاذ می کند.

بنابراین آمریکایی که در گذشته اصلی ترین پشتیبان سران عرب میانه رو به شمار می رفت هم اکنون به اصلی ترین خطر برای آنان تبدیل شده است.