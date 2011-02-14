100 داستان به دبیرخانه جایزه "هفت اقلیم" رسید

خسرو عباسی خودلان دبیر نخستین جایزه ادبی "هفت اقلیم" در گفتگو با خبرنگار مهر از جدیدترین اخبار این جایزه ادبی اینگونه گفت: فراخوان جایزه شب یلدا اعلام شد ومهلت دریافت آثار تا پایان اسفندماه است که تاکنون بیش از 100 داستان به دبیرخانه رسیده است.
وی ادامه داد: داوری اولیه آثار همزمان با دریافت آثار انجام میشود و داوری نهایی فروردین انجام میگیرد و در اردیبهشت اختتامیه برگزار و جایزه برگزیدگان اهدا خواهد شد.
این داستاننویس با اشاره به اینکه مهلت دریافت آثار تمدید نمیشود، بیان کرد: در اختتامیه به 7 برگزیده نهایی لوح تقدیر و جایزه اهدا میشود و تندیس زرین هفت اقلیم به نفر اول اهدا میشود.
عباسی درباره شرایط شرکت در جایزه توضیح داد: موضوع جایزه آزاد است و هر نویسنده تنها با دو اثر می تواند در جشنواره شرکت کند. آثار ارسالی باید با معیارهای پذیرفته شده در قالب داستان کوتاه قرار گیرد. داستانهای کوتاه باید حداکثر هشت هزار کلمه باشند.
وی اضافه کرد: امسال و در نخستین دوره جایزه ویژه داستانهای کوتاه منتشر نشده برگزار میشود ولی در نظر داریم از سال آینده بخش ویژه رمان و مجموعه داستانهای منتشر شده را داشته باشیم که برترین کتابهای سال 89 در حوزه رمان و مجموعه داستان را انتخاب خواهیم کرد.
این جایزه خصوصی و توسط 7 نفر از داستاننویسان در استانهای مختلف کشور( آیت دولتشاه، خسرو عباسی، کرم رضا دریکوندی، خلیل رشنوی، کامران جباری، مریم دلبازی و علی اصغر حسینیخواه) سازماندهی شده است.
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