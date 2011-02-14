محمود شیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شکست تیمش برابر استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه تعطیلی لیگ در روند حرکتی تیم تاثیر منفی گذاشت و سرعت تیم پیکان که روند رو به رشدی داشت، را گرفت تا در دو دیدار گذشته نتوانستیم عملکرد خوب‌ گذشته خودمان را تکرار کنیم.

وی با بیان اینکه بازیکنان پیکان در نیمه نخست برابر استقلال عملکرد ضعیفی داشته و نتوانستند با تمرکز لازم بازی کنند، افزود: در نیمه دوم نفرات تیم عملکرد بهتری را از خود به نمایش گذاشتند اما واقعیت این است تیم ما با استقلال که آنهمه ستاره دارد، اختلاف زیادی دارد، مانند تیم والیبال پیکان که در مسابقات لیگ والیبال در هر دیدار مدعی پیروزی است و ژست قهرمانی دارد.

مدیرعامل باشگاه پیکان، استقلال را میزبان دیدار روز یکشنبه دانست و تصریح کرد: وقتی این همه تماشاگر به ورزشگاه می‌آیند یعنی آنها به فوتبال علاقمند هستند و این هنر ماست بتوانیم این همه طرفدار فوتبال را به سمت تیم پیکان سوق داده تا از امتیاز میزبانی و حمایت تماشاگران برای موفقیت در بازی‌های آینده استفاده کنیم.

شیعی سه دیدار آینده تیمش در رقابت‌های لیگ برتر را بسیار مهم و حیاتی دانست و اظهار داشت: ما باید در این بازی‌ها برابر استیل آذین، شهرداری تبریز و نفت تهران که هر سه برای فرار از انتهای جدول می‌جنگند، به میدان برویم که هر مسابقه ارزش 6 امتیاز و حتی بیشتر را هم دارد که برای دور شدن از منطقه خطر باید این دیدارها را با موفقیت پشت سربگذاریم.

وی با تاکید بر اینکه بعید می‌داند پیکان به دسته پائین‌تر سقوط کند، تاکید کرد: گرچه من از تیم در دو بازی اخیر انتظار بیشتری داشتم اما قطعا کادرفنی با رفع نقاط ضعف، تیمی بهتر را در در بازی‌های آینده به میدان می‌فرستد تا با کسب امتیازات لازم، در جدول رده‌بندی به جایگاه مناسبی دست یابیم.

مدیرعامل باشگاه پیکان در پایان در مورد احتمال تغییر کادرفنی در صورت ادامه این نتایج گفت: تغییرات اصلا در برنامه ما وجود ندارد و همه شاهد بودند در شرایط سخت ابتدای فصل پای احمدزاده ایستادیم و در نهایت ناچار شدیم با استعفایش موافقت کنیم. ضمن اینکه اعتقاد دارم مدیرعامل برای خدمت به فوتبال نباید به راحتی نفراتی مانند علیدوستی‌ها که برای فوتبال خون دل خورده، زحمت کشیده‌ و سرمایه‌های فوتبال ایران هستند را به راحتی کنار بگذارم.

تیم فوتبال پیکان که در دو هفته اخیر رقابت‌های لیگ برتر برابر ملوان بندرانزلی و استقلال شکست خورد، در حال حاضر به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تیم پاس همدان، در رده شانزدهم جدول رده بندی لیگ برتر قرار گرفته‌‍اند.