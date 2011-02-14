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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

12 هزار فقره پرونده در محاکم قضایی نوشهر مختومه شد

12 هزار فقره پرونده در محاکم قضایی نوشهر مختومه شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری نوشهر گفت: 12 هزار و 24 فقره پرونده، طی 10 ماهه نخست سالجاری در این حوزه قضایی شهرستان مختومه شده است.

حجت الاسلام عبدالغفار آل حبیب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان پرونده های وارده در 10 ماهه سال جاری به دادسرا و محاکم 11 هزار و 430 فقره بوده است.
 
وی گفت: بیشترین حجم پرونده ها مربوط به موضوع کیفری، ملکی، تصادفات، درگیری و پرونده های حقوقی متعلق به ادارات، سازمانها، بانکها و اختلافات ملکی و خانوادگی است.

رئیس دادگستری شهرستان نوشهر در خصوص اقدامات انجام گرفته در خصوص ضابطان قضایی گفت: با هماهنگی صورت گرفته همکاران قضایی در زمانهای مختلف از کلانتریها و نیروهای ضابط سرکشی و ازنحوه عملکرد آنان بازرسی به عمل می آورند.

وی گفت: همچنین کلاسهای آموزشی با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان نوشهر و با حضور قضات برای ضابطان قضایی در نظر گرفته شده است.
 
آل حبیب گفت: با اقدامات انجام گرفته واحد ابلاغ در محل دادگستری مستقرتا در جهت تسریع در امور ابلاغ و جلب متهمان و محکومان در اجرای امور محوله تسریع شود.

وی با اشاره مقوله بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: حرکت در این مسیر علاوه بر کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی موجب سامان بخشی و ایجاد آرامش و امنیت در فضایی عمومی جامعه می شود.
 
وی با تاکید بر ضرورت استفاده ازظرفیت دستگاههای فرهنگی گفت: باید از طریق جراید، نشریات و صدا و سیما در این جهت اقدامات کافی صورت گیرد تا مردم نسبت به مسائل حقوقی و قضایی واثرات سوء مجازات و کیفر و سوابق افراد مطلع شوند.
 
این مقام قضایی افزود: حضور نیروهای ضابط در صحنه و نظارت مستمر قضات بر امور و برخورد به موقع، قاطع و سریع با مجرم یا مجرمان بدون تسامح و تساهل را در دستور کار قرار داد.

رئیس حوزه قضایی نوشهر درمورد ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم خاص این شهرستان افزود: ستاد پیشگیری در شهرستان نوشهر به صورت فعال می باشد که در این مورد نیروهایی شناسایی شده و دوره هایی نیز جهت کارآموزی برای آنها در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1253392

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