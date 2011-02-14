مهلت 5 روزه پرستاران برای عضویت در سازمان نظام پرستاری

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و فرا رسیدن دهه مبارک فجر و به منظور مشارکت حداکثری جامعه پرستاری کشور در سومین دوره انتخابات نظام پرستاری و برگزاری انتخاباتی پرشور تخفیف 50 درصدی حق عضویت به مدت یک ماه از اول تا پایان بهمن امسال برای کادر پرستاری سراسر کشور را درنظر گرفتیم.

وی با بیان اینکه سامانه ثبت نام عضویت در نظام پرستاری برای استفاده از تخفیف 50 درصدی 30 بهمن مسدود می شود، افزود: پس از آن با برداشتن تخفیف ویژه ماه بهمن، عضوگیری از طریق سامانه برای کادر پرستاری سراسر کشور طبق روال گذشته ادامه می یابد.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه امسال با راه اندازی سامانه الکترونیکی، عضویت در سازمان نظام پرستاری، صدور کارت کاملا بروز شده است، تاکید کرد: اکنون روزانه بین 500 تا 600 کارت عضویت تمدید و صادر می شود.

شریفی مقدم افزود: برای عضویت در سازمان نظام پرستاری باید متقاضیان جدید ابتدا وارد پرتال سازمان به آدرس http://portal.ino.ir شده و با انتخاب گزینه عضویت در سازمان نظام پرستاری وارد لینک راهنمای عضویت جدید شده و از روند و شرایط عضویت در سازمان مطلع شوند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین متقاضیان تمدید عضویت نیز باید به جای "شناسه کاربری" شماره نظام پرستاری و به جای "کلمه عبور" کد ملی یا شماره شناسنامه خود را وارد کنند.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه سامانه عضویت سازمان از اول بهمن تا کنون کاملاً فعال است، افزود: متقاضیان عضویت جدید یا تمدید عضویت خود می توانند با ورود به پرتال سازمان بخش مربوط به عضویت در سازمان را کلیک کرده و اطلاعات خود را در سیستم وارد کنند.

شریفی مقدم ادامه داد: متقاضیان باید پس از ارسال اطلاعات با در دست داشتن مدارک مورد نیاز اعلام شده به هیئت مدیره نظام پرستاری محل اقامت خود مراجعه و آن را تحویل دهند که در صورت تأیید مدارک از سوی هیئت مدیره همان لحظه به صورت اینترنتی به سازمان مرکزی ارسال کنند تا در اسرع وقت کارتهای عضویت آنان صادر شود.