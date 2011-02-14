شعبه بانک ملی در نقطه صفر مرزی با ارمنستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کلیبر، طی مراسمی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس امور شعب بانک ملی آذربایجان شرقی، شعبه این بانک در بخش آبش احمد از توابع شهرستان کلیبر به عنوان تنها نقطه ارتباطی ایران با ارمنستان مورد بهره برداری قرار گرفت.

ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این مراسم تصور دشمنان داخلی و خارجی با جوسازی جهت خنثی کردن اقدامات دولت در زمینه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را باطل خواند و افزود: همانگونه که انتظار می رفت بانک ملی در طرح هدفمند سازی یارانه ها نقش خود را به عنوان توانمندترین بازوی اقتصادی دولت بخوبی ایفا و درخدمت رسانی به مردم مناطق محروم و دورافتاده از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.

علی علی نجاتی، رئیس اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان شرقی نیز ضمن تقدیر از مشارکت اهالی آبش احمد در افتتاح این شعبه تصریح کرد: بانک ملی ایران بعنوان بزرگترین بانک جهان اسلام همواره درخدمت دولت بوده و دوشادوش صنعتگران و فعالان اقتصادی درجهت توسعه ،عمران و آبادانی میهن اسلامی و بالاخص آذربایجان شرقی نقش نقش آفرینی کرده و خواهد کرد.

وی تاکید کرد: بانک ملی صرفا به دنبال کسب سود و منافع مالی نبوده و همواره درراستای ایجاد رفاه و خدمات رسانی کوشا بوده است.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان شرقی افزود: این بانک همچنین در برنامه های فرهنگی - دینی و ترویج بانکداری اسلامی مشارکت فعالی داشته است.

پیش از این، علاوه بر بروز مشکلاتی برای بازرگانان جهت انجام تبادلات مالی خود، اهالی منطقه نیز برای انجام امورات بانکی شان متحمل صرف وقت و هزینه های نسبتاً زیادی می شدند که افتتاح شعبه آبش احمد بانک ملی گام بزرگی در راستای رفاه آن ها بشمار می رود.

آبش احمد در 63 کیلومتری شهرستان کلیبر و 185 کیلومتری شمال تبریز، مرکز آذربایجان شرقی و در مجاورت با سرحدات مرزی ایران با ارمنستان واقع شده است.